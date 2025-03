Raúl Ruidíaz protagonizó una divertida entrevista con el ‘Cuto’ Guadalupe para el podcast “La fe de Cuto”, transmitido a través de YouTube. En ese contexto, el ex delantero de Universitario de Deportes compartió aspectos de su vida personal y los desafíos que enfrentó para convertirse en una gran figura del fútbol. Con la dosis de humor, alegría y confianza que caracteriza al programa, el espacio logró captar la esencia del deportista al recordar momentos clave de su trayectoria.

Entre anécdotas y risas, Ruidíaz no pudo evitar referirse a su frustrado regreso al club crema, lanzando una frase que dejó entrever cierta ironía y descontento: “En la ‘U’ están acostumbrados a no llamarme”. Esta declaración, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha generado diversas reacciones entre los hinchas y seguidores del fútbol peruano. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO RUIDÍAZ SOBRE SU FRUSTADO REGRESO A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En la entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe, Raúl Ruidíaz recordó con cariño sus inicios en Universitario de Deportes, desde su ascenso a Primera División en 2009 hasta la emoción de sus primeros entrenamientos en el Monumental. Rememoró cómo desde joven mostraba su dedicación, llegando horas antes de las prácticas. “Fue increíble. Entrenábamos a las 10, y yo ya estaba en el Monumental desde las 8. Mi mamá, feliz”, comentaba. Esta etapa marcó profundamente su conexión con el club.

Asimismo, recordó uno de sus tantos regresos al equipo crema, precisamente en el 2013, tras un llamado de Eddy Linares. En aquel entonces, volvió a jugar para el club y, entre risas, comentó que lo recluían dos días antes de cada partido, a diferencia de otros jugadores. “Me hacían concentrar dos días antes con los chicos, y yo no tenía nada que hacer ahí. Además, me decían que ahí iba a comer bien y a descansar”, reveló.

Finalmente, Ruidíaz reveló que, tras su paso por otros clubes, esperaba un nuevo llamado de Universitario, pero este nunca llegó. Con una mezcla de ironía y resignación, comentó: “En la ‘U’ están acostumbrados a no llamarme, agarraron esa costumbre”. Esta frase, que generó risas en el set, reflejó su sentir sobre su frustrado regreso al club de sus amores.

Raúl Ruidiaz jugó las temporadas 2009 - 2011, 2013- 2014, Clausura 2015- Apertura 2016 en Univeristario. (@gec) / ERICK NAZARIO

¿CÓMO NACE LA IDEA DE SER FUTBOLISTA PARA RAÚL RUIDÍAZ?

Con gran sinceridad, admitió que jamás pensó en ser futbolista, ya que no estaba dentro de sus planes. Sin embargo, debido a la influencia de su padre, quien sí jugaba, comenzó a considerarlo.”Yo nunca pensé en ser futbolista, nunca miraba fútbol. Mi papá me llevaba a sus partidos, yo jugaba y me gustaba”, relató.

También recordó que su madre lo acompañaba desde los 9 años, cuando lo invitaban a torneos. “Nosotros no mirábamos televisión, yo hacía eso porque me hacía feliz, y a mi mamá también”, indicó.

¿CÓMO INCURSIONA RUIDÍAZ EN EL ÁMBITO FUTBOLÍSTICO?

El deportista señala que, en una de sus aventuras de niñez recolectando chatarra, llegó al paradero Cuatro de Nueva Esperanza, donde encontró la escuela de fútbol de Lolo Fernández. Al llegar a casa, mencionó que deseaba entrenar ahí, ya que siempre fue hincha de Universitario gracias a su padre. “No sé qué hicieron mi mamá y mi papá, pero juntaron la platita. Me preparé, estuve una semana y me mandaron a competitivo. Desde los ocho años estoy en la ‘U’, soy crema de corazón”, recordó.