El Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina y muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, todo va quedando listo, tanto en el aspecto logístico como en la venta de entradas, con el objetivo de que los fanáticos vivan una de las mejores experiencias futbolísticas. En ese sentido, por estos días los futbolistas se integran a sus selecciones nacionales tras un largo periodo de competencia con sus clubes de fútbol. No obstante, entre los hinchas ha surgido la curiosidad por conocer qué equipos aportan más jugadores a sus respectivos países de cara al próximo torneo más importante del mundo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CLUBES APORTAN MÁS FUTBOLISTAS AL MUNDIAL 2026?

El Mundial 2026 iniciará oficialmente este jueves 11 de junio, donde miles de hinchas podrán ver a sus jugadores preferidos, muchos de ellos pertenecientes a importantes clubes de primer nivel. De hecho, de acuerdo con el medio ESPN, el Manchester City de la Premier League se ubica como el único club que más jugadores aporta a la presente edición del torneo de la FIFA, con un total de 19 futbolistas convocados a las diferentes selecciones nacionales.

Asimismo, en la segunda posición del ranking se encuentra el Bayern Munich con 17 jugadores seleccionados. Por su parte, el tercer lugar lo comparten el Arsenal y el Paris Saint-Germain, equipos que disputaron la última final de la Champions League, con 16 futbolistas en las listas oficiales de los países que participarán en el Mundial. Finalmente, el listado lo cierra el Barcelona con un aporte de 15 deportistas, lo cual evidencian el peso de estos clubes europeos en la formación de talento internacional.

LEGO LANZA CAMPAÑA PUBLICITARIA CON CRISTIANO RONALDO, MESSI, MBAPPÉ Y VINICIUS POR EL MUNDIAL 2026

En el marco de las celebraciones por uno de los torneos más importantes del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, diversas empresas a nivel internacional han puesto en marcha su creatividad para conectar sus productos con la fanaticada. En esta oportunidad no es la excepción, pues la empresa danesa de juguetes LEGO lanzó, a través de sus redes sociales, un llamativo comercial que reunió a Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Vinícius Jr. (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia), quienes aparecen intentando colocar su pequeña figura de LEGO en un trofeo hecho del mismo material.

Sin embargo, el momento más curioso de la publicidad fue cuando de la nada aparece un niño situando su pieza, dejando sorprendidos a las celebridades del fútbol. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones en el internet, quienes han destacado la buena campaña de marketing. Por ahora, el video acumula más de tres millones de ‘Me gusta’ en TikTok y miles de comentarios.