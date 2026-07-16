Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a España y Argentina en la lucha por la Copa del Mundo. Detrás del choque entre ambas selecciones también se esconde otra competencia silenciosa: la de los clubes que más talento aportan al partido más importante del fútbol. Y, contra todo pronóstico, el gran protagonista será el Atlético de Madrid.