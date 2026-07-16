La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a España y Argentina en la lucha por la Copa del Mundo. Detrás del choque entre ambas selecciones también se esconde otra competencia silenciosa: la de los clubes que más talento aportan al partido más importante del fútbol. Y, contra todo pronóstico, el gran protagonista será el Atlético de Madrid.

¿Real Madrid, PSG o Barcelona? El ranking de los clubes que más futbolistas aportan a la final del Mundial 2026

El conjunto rojiblanco llegará al duelo decisivo del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium con nueve futbolistas repartidos entre ambos finalistas, una cifra que ningún otro club ha logrado alcanzar en esta edición del torneo. La presencia masiva de jugadores colchoneros refleja el peso que ha adquirido la institución madrileña en la formación y consolidación de figuras de primer nivel internacional.

Ese registro, además, permitirá al Atlético igualar una marca que llevaba más de nueve décadas sin repetirse. Con nueve representantes en una final mundialista, el equipo dirigido por Diego Simeone alcanzará el récord que la Juventus estableció en la final de 1934, cuando aportó la misma cantidad de futbolistas al encuentro entre Italia y Checoslovaquia.

¿Quiénes son los jugadores del Atlético de Madrid en la final del Mundial 2026?

La selección española contará con cuatro jugadores del Atlético: Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Álex Grimaldo. Del otro lado, la camiseta albiceleste tendrá un marcado acento rojiblanco gracias a Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso, quienes buscarán llevar el trofeo a Sudamérica.

¿Cuál es el segundo club con mayor presencia de jugadores en la final del Mundial 2026?

El segundo club con mayor representación será el Barcelona. La institución azulgrana tendrá ocho futbolistas, todos convocados por España: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García y Joan García. La base del equipo de Luis de la Fuente vuelve a demostrar la influencia de La Masía y del conjunto catalán en el éxito de la Roja.

Llama la atención que otros gigantes del continente europeo aparezcan mucho más atrás en la lista. Incluso el Real Madrid, uno de los clubes más laureados del planeta, tendrá una participación mínima en la final, con Marc Cucurella como su único representante. Así, mientras el mundo espera conocer al nuevo campeón, el Atlético de Madrid ya puede presumir de haber conquistado un récord histórico antes de que ruede el balón.