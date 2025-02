Regatas vs San Martín EN VIVO por la LNSV | Regatas Lima se enfrenta a San Martín este miércoles 12 de febrero del 2025 a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador en Lima, Perú. No te pierdas el duelo de la Liga Peruana de Vóley. Regatas y San Martín son los clubes que pelean fecha a fecha por cada vez posicionarse mejor en la tabla. Y, para esta jornada 10, se vienen duelos imperdibles. ¿Dónde ver Regatas vs San Martín EN VIVO? podrás seguir el evento desde la señal de Movistar Deportes, Latina TV y a través de Youtube del canal de este último. Por último, puedes seguir la cobertura del duelo desde la web de El Comercio.