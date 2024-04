En el programa digital ‘Cojo y Manco’, conducido por Reimond Manco y el periodista Horacio Zimmermann, se desarrolló un animado debate en torno a quién ostenta el título de mejor lateral: Jhilmar Lora u Oliver Sonne. Durante la conversación, ambos conductores respaldaron el sobresaliente desempeño de Lora en la Liga 1, pero también se sugirió la posibilidad de que esté siendo excluido de las convocatorias por motivos que van más allá de lo estrictamente deportivo.

¿QUÉ DIJO REIMOND MANCO SOBRE LA CONVOCATORIA DE OLIVER SONNE Y LA EXCLUSIÓN DE JHILMAR LORA DE LA SELECCIÓN PERUANA?

El futbolista que participó en la Kings League Américas expresó su preferencia por convocar a Jhilmar Lora en lugar de Oliver Sonne, destacando el buen desempeño del primero y su capacidad para desempeñarse en ambas direcciones con tranquilidad.

Sin embargo, Manco dejó entrever sarcásticamente que Lora no es convocado debido a que “no tiene ojos verdes”. Además, hizo hincapié en la importancia de que la gente respalde a Lora de la misma manera que lo hace con Sonne, señalando que la única diferencia significativa entre ellos es su lugar de nacimiento, pues uno nació en Perú y el otro en Dinamarca.

¿POR QUÉ REIMOND MANCO CUESTIONÓ EL NIVEL FUTBOLÍSTICO DE SONNE?

El exfutbolista blanquiazul sugirió que si Sonne fuera verdaderamente talentoso habría dado el salto a otro equipo teniendo en cuenta su edad y potencial. Para argumentar su punto, comentó haber visto a muchos jugadores dar el gran paso desde Dinamarca hacia ligas de mayor renombre como la alemana o la inglesa; sin embargo, Sonne sigue en el mismo equipo.

Si bien reconoció que el equipo de Sonne, el Silkeborg IF, no es malo y ha tenido buenos momentos, expresó claramente su preferencia por Lora, quien a pesar de tener una edad similar, ha demostrado su valía al participar en la Copa Libertadores y representar a la selección nacional.

No obstate, es importante mencionar que Manco no descartó por completo a Sonne, dejando abierta la posibilidad de que continúe siendo convocado si su rendimiento en el equipo justifica su inclusión en el equipo nacional.

¿QUÉ RESPONDIÓ HORACIO ZIMMERMANN A QUIENES DICEN QUE SONNE TIENE MEJOR FORMACIÓN QUE LORA?

Horacio Zimmermann indicó que la formación de Sonne en Europa no garantiza automáticamente su superioridad sobre Lora. En esta línea, cuestionó por qué no es titular en la selección peruana.

“Para algunos que lo piden, diciendo que a veces es mejor que Polo y que Advincula, ¿por qué no es titular cuando vino Reynoso y ahora que viene Fossati? Por algo debe ser”, expresó el comentarista deportivo.

Además, en la conversación entre Zimmermann y Manco se discutió el hecho de que Sonne nunca fuera llamado a la selección de Dinamarca. En esta línea, el periodista explicó que la selección danesa solo convoca a jugadores que han pasado por sus categorías juveniles, y que el ‘Vikingo’ nunca pasó por esas divisiones. Ante este contexto, aseguró que deben existir razones específicas para que no sea tomado en cuenta.

Por otro lado, Zimmermann también reconoció el sacrificio que implica para Sonne venir a jugar a otro país, aunque también resaltó que los jugadores reciben un pago por su representación. “Uno le valora a Sonne el hecho de venir, no tiene mucho apego con el país, se come su viaje. Pero ojo que le pagan a los jugadores por venir, no es que vienen gratis. Hay un pago de por medio”, sentenció Zimmerman.