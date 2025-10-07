Universitario pasa por un excelente momento en el fútbol peruano. El equipo crema, tras ganarle 3-0 a Juan Pablo II el último domingo, se mantiene firme en el primer lugar de la tabla y le sacó 8 puntos de ventaja a Cusco FC, su más cercano perseguidor en el Torneo Clausura. En este contexto, Reimond Manco, ex futbolista y ahora analista deportivo, comparó la campaña de los cremas con la de Alianza Lima y rescató una virtud del vigente bicampeón nacional.

Reimond Manco compara a Alianza Lima con Universitario y genera polémica en redes: “Le está pasando factura”

“Hay algo que La ‘U’ hizo bien. Universitario hizo una buena Copa Libertadores y no descuidó el torneo local. Alianza hizo un buen papel a nivel internacional o aceptable, pero descuidó el torneo local y ahora le está pasando factura. Cuando dejó de jugar el torneo internacional, ya prácticamente estaba muy lejos de pelear por el título nacional”, indicó Manco en Denganche.

Luego, el exJuan Aurich añadió: “Fue un triunfo redondo de Universitario y esto no me hace hincha. La ‘U’ es un equipo muy regular y uno debe ser objetivo al momento de analizar un partido de fútbol. Hoy es el mejor equipo del fútbol peruano y la verdad veo bien difícil que se lo bajen. No podemos ser mezquinos con el presente y Alianza Lima no hizo lo que tenía hacer e incluso descuidó el Clausura por la Copa Sudamericana”.

Recordemos que la ‘U’ le sacó doce puntos de ventaja a los victorianos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. En la siguiente jornada, los dirigidos por Jorge Fossati visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en lo que promete ser el mejor partido de la jornada.

Reimond Manco se refirió al momento que atraviesan Universitario y Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Shibayama) / GIANCARLO SHIBAYAMA

Jean Ferrari reacciona a desconvocatoria de Kevin Quevedo y provoca irónicos comentarios en redes: “Todo nuestro apoyo”

Jean Ferrari, director general de fútbol en la FPF, manifestó su respaldo público al futbolista blanquiazul, quien no podrá estar presente en el amistoso frente a Chile, programado para este viernes 10 de octubre.

“Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país”, dijo Ferrari en su cuenta de X. Sorprendentemente, muchos cibernautas reaccionaron con comentarios muy particulares.

“Nadie te cree eso”, “Seguro estás feliz”, “Que no se te note la camiseta crema”, “Debes estar feliz por el tricampeonato, Jean”, “Dale U, Jean”, “Jean, que la selección sea crema nomás”, fueron algunas de las opiniones respecto a la publicación de Ferrari.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos 2-1 UTC (Finalizado)

Sábado 4 de octubre

- Los Chankas 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- ADT 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Melgar (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético (Finalizado)

- Universitario 3-0 Juan Pablo II (Finalizado)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC