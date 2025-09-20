Alianza Lima disputa los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a la Universidad de Chile, una llave que ya tuvo su primer capítulo en Matute con un empate sin goles. El resultado dejó abierta la serie, aunque los íntimos tendrán que buscar la clasificación en condición de visitantes y con bajas importantes en su plantel.

En la previa de este enfrentamiento internacional, Reimond Manco se animó a dar un análisis sobre el once de Néstor Gorosito. El exfutbolista y ahora comentarista deportivo advirtió que la clave para competir en este tipo de instancias es apostar por la jerarquía y mantener a los jugadores con mayor experiencia. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ LE DIJO REIMOND MANCO A NÉSTOR GOROSITO?

El exseleccionado nacional sostuvo que Alianza Lima debía apostar por la jerarquía en los partidos decisivos. Manco señaló que en duelos internacionales es vital mantener a quienes ya han demostrado experiencia y capacidad para soportar la presión.

De manera puntual, expresó: “En este tipo de partidos, la jerarquía se impone. (...) Si tengo jugadores con la espalda para sostener la presión en partidos de copa internacional, los tengo que mantener”. Con ello, lanzó un mensaje directo al entrenador aliancista, según recoge el diario La República.

¿QUÉ PASÓ EN EL PARTIDO DE IDA ENTRE ALIANZA LIMA Y LA U. DE CHILE?

El encuentro de ida se jugó el jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva y culminó 0-0. El marcador reflejó la paridad de un duelo que, aunque accidentado, tuvo momentos de tensión y dominio alterno.

La Universidad de Chile se mostró más sólida en la posesión y en las transiciones rápidas, pero careció de precisión para finalizar sus jugadas. Alianza Lima, en cambio, fue de menos a más. Con Hernán Barcos como referente ofensivo, los íntimos encontraron aire en algunas asociaciones y acciones individuales que lograron despertar a la hinchada.

La jugada más clara llegó en una combinación colectiva que terminó en un remate de Fernando Gaibor, quien había marcado un golazo que encendió el estadio, pero que terminó anulado tras la revisión del VAR por una mano previa de Kevin Quevedo.

El segundo tiempo estuvo marcado por la polémica expulsión de Carlos Zambrano. El zaguero fue amonestado al inicio de la etapa complementaria y poco después recibió la tarjeta roja directa por un codazo a Charles Aránguiz. Con un hombre menos y gran parte del tiempo por jugar, los dirigidos por Néstor Gorosito se vieron obligados a retroceder líneas y apostar por resistir.

La superioridad numérica permitió a la U de Chile adelantar su juego y generar aproximaciones más frecuentes, aunque sin la contundencia necesaria para vencer al portero Guillermo Viscarra. El guardameta boliviano respondió bien en las pocas situaciones claras y se convirtió en una pieza clave para mantener el empate.

De esta manera, Alianza celebró el 0-0 como un mal menor, aunque quedó con la obligación de definir la clasificación en Chile.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ EL PARTIDO DE VUELTA?

El desenlace de los cuartos de final se disputará el jueves 25 de septiembre en la ciudad chilena de Coquimbo. El compromiso se jugará a puertas cerradas y arrancará a las 7.30 p. m. hora peruana (9.30 p. m. hora local). Alianza Lima afrontará el duelo con la baja confirmada de Carlos Zambrano, quien quedó suspendido tras su expulsión en Matute.