La antesala de las semifinales de la Liga 1 2026 comenzó a calentarse fuera de las canchas. Universitario de Deportes y Sport Huancayo se preparan para protagonizar una eliminatoria que definirá a uno de los finalistas del campeonato nacional; sin embargo, el escenario donde se disputará el primer enfrentamiento se convirtió en motivo de controversia. Una situación ocurrida semanas atrás volvió a cobrar protagonismo y abrió el debate sobre si el conjunto huancaíno debería conservar su condición de local. El origen de la discusión se encuentra en el último compromiso que ambos clubes disputaron por la fecha 17 del Torneo Clausura. En aquella ocasión, el equipo dirigido por el conjunto de Junín utilizó la tribuna Oriente del estadio IPD, pese a que el Instituto Peruano del Deporte había dispuesto que ese sector permaneciera cerrado debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en sus instalaciones. La medida respondía a la falta de condiciones necesarias para recibir espectadores en dicha zona. Sobre ello opinó Reimond Manco, exfutbolista y ahora panelista de diversos programas deportivos.

¿Por qué cuestionan que Sport Huancayo juegue en su estadio?

El incumplimiento de esa disposición volvió a instalarse en la conversación futbolística justo cuando Sport Huancayo debe recibir nuevamente a Universitario. La preocupación gira alrededor de las condiciones del recinto deportivo y las posibles consecuencias que podría afrontar la institución por haber utilizado un espacio que tenía restricciones. En ese contexto, surgieron interrogantes sobre una eventual sanción y la posibilidad de que el encuentro de semifinales tenga que trasladarse a otro escenario.

La discusión llegó hasta Reimond Manco, quien no dudó en pronunciarse sobre el caso. El exintegrante de la selección peruana consideró que el comportamiento del club huancaíno ameritaría una medida más severa y puso sobre la mesa la posibilidad de retirarle la localía para el compromiso frente a los merengues. Su postura añadió un nuevo ingrediente a una serie que ya despierta gran expectativa entre los aficionados de ambos equipos.

Reimond Manco exige una medida contra el equipo huancaíno

Durante su participación en el programa Desmarcados, el exfutbolista expresó su desacuerdo con que Sport Huancayo pueda disputar el encuentro en su habitual recinto deportivo. Para sustentar su posición, hizo referencia a los acontecimientos que rodearon el uso de la tribuna Oriente y cuestionó que no se adopte una determinación contundente frente a lo sucedido.

“Con todo lo que se sabe que ha pasado con Huancayo, en realidad no deberían darle el estadio”, manifestó. No obstante, Manco también reconoció que ve complicado que las autoridades decidan modificar el escenario del compromiso. Desde su perspectiva, lo más probable es que el enfrentamiento se desarrolle según lo previsto, aunque el club podría recibir algún tipo de sanción por los hechos anteriores.

¿Qué sanción podría recibir Sport Huancayo?

El exjugador también planteó otras alternativas que podrían considerarse en caso de que no se concrete un cambio de sede. Entre ellas mencionó una penalización económica o una eventual suspensión del estadio para una próxima presentación. De esta manera, dejó entrever que, aunque no espera que la medida afecte directamente la semifinal, considera que el episodio no debería quedar sin consecuencias.

“Yo creo que va a jugar en su estadio. Por ahí van a buscar, van a tener que buscar qué multa económica le pueden poner o, por ahí, suspenderle el estadio, no sé, en otro momento. Pero no creo que el partido no se juegue el domingo en Huancayo. De todas maneras, se va a jugar ahí”, añadió en el espacio deportivo.

¿Cuándo se enfrentan Universitario y Sport Huancayo por las semifinales?

Mientras la controversia continúa generando comentarios, el calendario mantiene una cita importante para ambos conjuntos. Sport Huancayo recibirá a Universitario el domingo 29 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo, por el primer capítulo de las semifinales de la Liga 1 2026. La revancha se disputará el viernes 4 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Ate. En juego estará el derecho de enfrentarse a Alianza Lima por el título nacional, una recompensa que convierte esta eliminatoria en una de las más atractivas del cierre de temporada.