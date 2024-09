Reimond Manco se ha convertido en un personaje que se vuelve tendencia cada cierto tiempo por sus declaraciones sobre diversos temas. Ahora, en las últimas horas, el exvolante de la selección peruana se refirió al presente de Paolo Guerrero en Alianza Lima y a los halagos que ha recibido de parte de un sector de la prensa por marcar su primer gol en la Liga 1. Aquí te contamos todos los detalles sobre lo que dijo el popular ‘Rei’.

Reimond Manco sobre los halagos a Paolo Guerrero por su buen momento en Alianza Lima: “No son consecuentes”

“A mí me parece extraordinario que Paolo Guerrero esté jugando, es un referente, Paolo no tiene que demostrarle nada a nadie, es alguien que está recuperando su fútbol. No sé si llegue a tener el mismo nivel que tuvo en un primer momento, pero en un buen nivel puede servirle mucho a Alianza, pero todavía no ha llegado a ese momento”, empezó diciendo Manco en “Fuera del sistema”.

Luego, Reimond añadió: “Eso (sobre decir ‘figura’) creo que es parte de la cultura, somos un país sensacionalista, pero (la gente) no es consecuente con lo que dice. Yo también he escuchado a la hora que comentan los partidos, hay gente que dice que es la figura del partido, es extraordinario, pero dos días antes lo estaban matando. Entonces, no son consecuentes con lo que dicen. Cuando me refiero al ‘matar’ es que decían que no estaba en forma, no estaba por 90 minutos ni para la selección peruana, después a los dos días hace un gol y ya lo están pidiendo a la selección, entonces no son consecuentes con lo que dicen”.

¿Qué más dijo Reimond Manco sobre Paolo Guerrero?

Además, el exJuan Aurich hizo hincapié en que todavía no hemos visto el verdadero nivel de Guerrero, el mismo que mostrará con el correr de los partidos. “Yo creo que eso se va a ver con una seguidilla de partidos, con una regularidad, donde sobre todo él que vive del gol empiece a marcar y a tener una forma de marcar diferencia dentro de Alianza, que todavía no se ha visto. Tiene que ir de a pocos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que comentamos. Se viene otro partido el fin de semana y si Paolo Guerrero no juega bien, esa persona que lo alaba lo va a ‘matar’, entonces hay que ser cuidadosos”.

Ya tiene título profesional: esta es la carrera que terminó Paolo Guerrero

El ‘Depredador’, que actualmente está en el equipo blanquiazul, reveló que ha completado el curso de entrenador y tiene todas las certificaciones necesarias para dirigir. No obstante, aún no considera esa opción y se enfoca exclusivamente en Alianza Lima, el equipo en el que se crió futbolísticamente y en el que jugará por primera vez en la máxima división del fútbol peruano.

“Ya lo saqué (el título). Ya tengo todas las licencias. Lo tengo bajo 7 llaves por si en algún momento lo necesito. De hecho, quisiera capacitarme mejor, ir a Europa, ver los entrenamientos. En algún momento lo pensé (...). Hoy por hoy no es una opción de que yo sea entrenador”, indicó Paolo en ‘Enfocados’.