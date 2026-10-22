Reimond Manco volvió a llamar la atención tras revelar que recibió una propuesta para regresar al fútbol profesional durante este 2026, pese a que hace un tiempo decidió alejarse de las canchas y dar por concluida su carrera como jugador. El exintegrante de la selección peruana Sub-17, recordado por su habilidad con el balón y su destacada participación en el Sudamericano de la categoría, contó que la oferta llegó directamente de una importante figura del fútbol nacional. Sin embargo, aunque todavía siente el deseo de jugar, existen razones que lo llevan a mantener su decisión de no volver a competir en el máximo nivel. A continuación, te contamos qué equipo de la Liga 1 intentó ficharlo, y por qué el exvolante considera que es momento de mantenerse alejado del profesionalismo.

¿QUÉ CLUB DE LA LIGA 1 BUSCÓ FICHAR A REIMOND MANCO ESTE 2026?

El equipo que buscó fichar a Reimond Manco fue Juan Pablo II College, institución cuyo propietario es Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. En una entrevista para el programa de YouTube “Charla Franca”, el exfutbolista contó que recibió la propuesta de Lozano en enero de este año, pero lo rechazó en una primera instancia.

No obstante, indicó que la conversación se repitió cuando quedaba poco tiempo para incorporar jugadores. “Me llamó hasta incluso un día antes de cerrar el mercado de fichajes”, explicó. Pese a los acercamientos, el exvolante decidió no aceptar la propuesta y continuar alejado del fútbol profesional.

¿POR QUÉ REIMOND MANCO DESCARTA REGRESAR AL FÚTBOL PROFESIONAL?

Aunque reconoce que todavía siente deseos de jugar, Reimond Manco considera que volver a competir profesionalmente implicaría responder a las expectativas que el público conserva sobre su talento.

También recordó que, aunque recibió críticas por aspectos de su vida personal, muchos aficionados valoraban su desempeño futbolístico. “A mí se me puede cuestionar por la vida de repente de excesos que he tenido. Pero la mayoría de gente tiene su visión que en la cancha yo jugaba bien, que la rompía”, señaló.

El exjugador explicó que las expectativas del público influyen en su decisión, pues no quiere volver sin ofrecer el rendimiento que lo caracterizó. “Yo creo que es de grandes saber cuándo retirarse también, saber decir hasta acá nomás”, afirmó.

Asimismo, dejó claro que una nueva propuesta no necesariamente cambiaría su postura, pues duda de poder recuperar el rendimiento que lo caracterizó, según recoge Infobae.

¿A QUÉ SE DEDICA ACTUALMENTE EL EXFUTBOLISTA PERUANO?

Actualmente, Manco participa en espacios digitales relacionados con el deporte. Uno de ellos es “Juego Cruzado”, programa de YouTube donde comenta sobre la Liga 1 y la selección peruana junto a periodistas deportivos.

También desarrolla contenido para su canal “MANCO TV”, que incluye entrevistas y conversaciones sobre diferentes temas. A ello se suma “Viaja y Juega”, proyecto que reúne recorridos por el Perú, gastronomía y encuentros con personajes locales.

Aunque ya no tiene las obligaciones de un jugador contratado, el exintegrante de la selección peruana continúa participando en campeonatos amateurs y encuentros benéficos. Así, mantiene su relación con el balón desde una nueva faceta profesional.

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