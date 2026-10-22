Reimond Manco sorprende al revelar que un club de la Liga 1 lo quiso fichar este 2026 | Foto: @roma7_17
Reimond Manco sorprende al revelar que un club de la Liga 1 lo quiso fichar este 2026 | Foto: @roma7_17
Por Redacción EC

Reimond Manco volvió a llamar la atención tras revelar que recibió una propuesta para regresar al fútbol profesional durante este 2026, pese a que hace un tiempo decidió alejarse de las canchas y dar por concluida su carrera como jugador. El exintegrante de la selección peruana Sub-17, recordado por su habilidad con el balón y su destacada participación en el Sudamericano de la categoría, contó que la oferta llegó directamente de una importante figura del fútbol nacional. Sin embargo, aunque todavía siente el deseo de jugar, existen razones que lo llevan a mantener su decisión de no volver a competir en el máximo nivel. A continuación, te contamos qué equipo de la Liga 1 intentó ficharlo, y por qué el exvolante considera que es momento de mantenerse alejado del profesionalismo.

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