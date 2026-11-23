La derrota de Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo no solo dejó un resultado inesperado en la última jornada del Torneo Clausura 2026. También abrió un nuevo frente de debate sobre el rendimiento individual de algunos futbolistas del cuadro merengue. Uno de los que no quiso pasar por alto lo sucedido fue Reimond Manco, quien analizó el encuentro y terminó poniendo bajo la lupa a un jugador en particular: Juan Manuel Requena. El triunfo del conjunto huancaíno tuvo un significado especial. El equipo dirigido por Richard Pellejero sorprendió a los cremas con una contundente goleada en su propia casa y consiguió quedarse con el segundo certamen de la temporada. De esta manera, el llamado ‘rojo matador’ aseguró su presencia en las semifinales de la Liga 1 2026, instancia en la que volverá a encontrarse con Universitario en busca de un lugar en la definición del campeonato.

Reimond Manco destacó la campaña de Sport Huancayo en el Clausura

Durante su participación en el programa de YouTube Juego Cruzado, Manco comenzó destacando el recorrido de Sport Huancayo. El exfutbolista reconoció que no esperaba que el equipo pudiera sostener su rendimiento hasta conquistar el Clausura, especialmente por una situación que, desde su perspectiva, suele repetirse con los representantes de provincia. “Yo quiero felicitar a Sport Huancayo, porque la verdad no pensé que iba a llegar a ser ganador del Clausura. Porque normalmente es lo que suele pasar, de los equipos del interior hacen una buena mitad de año y al final se caen”, manifestó.

Sin embargo, para el exjugador, la diferencia estuvo precisamente en la capacidad del cuadro huancaíno para no perder el paso cuando el torneo entraba en su etapa decisiva. La regularidad terminó convirtiéndose en uno de sus principales argumentos para quedarse con el título y demostrar que podía competir hasta el final. Manco resaltó este aspecto y recordó la importante racha que consiguió el equipo durante las últimas jornadas.

“Sport Huancayo lo ha sostenido, ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y ahora le toca lo más difícil: no conformarse con solamente haber ganado el Clausura, sino ya ahí es la ambición personal de la gloria de poder jugar una final”, sostuvo. Sus palabras también apuntaron al desafío que tendrá Pellejero en las semifinales, donde deberá demostrar que el campeonato conseguido no fue el punto culminante de su campaña, sino el impulso para ir por un objetivo todavía mayor.

Juan Manuel Requena quedó en el centro de los cuestionamientos

Pero mientras Sport Huancayo recibía los elogios, en Universitario la atención se trasladaba hacia los futbolistas que quedaron en deuda durante el compromiso. La actuación del mediocampo crema fue uno de los aspectos que Manco puso bajo observación, aunque sus comentarios terminaron concentrándose especialmente en Juan Manuel Requena, quien arrancó como titular y no consiguió convencerlo con su desempeño.

Manco comparó al mediocampista con Gassama

El análisis del exfutbolista fue bastante más allá de una simple observación sobre el partido. Manco comparó al mediocampista con Gassama, delantero hispano-senegalés que, hasta antes de este encuentro, consideraba la contratación de menor rendimiento en el plantel merengue. Para sorpresa de sus compañeros de programa, Requena terminó compartiendo ese cuestionamiento en su evaluación personal.

“Creo que Requena marcó un antes y un después. Porque hasta antes de este partido, Gassama era la peor contratación de la ‘U’. Para mí hoy (ayer) lo empató Requena, de verdad”, expresó.

La contundente frase de Reimond Manco sobre Requena

La crítica más contundente llegó cuando Manco explicó por qué su valoración sobre el mediocampista había llegado a ese punto. El exjugador no encontró aspectos positivos que rescatar de su presentación e incluso puso en duda que su aporte estuviera por encima de lo que podría ofrecer un futbolista de las divisiones menores de Universitario.

“Es que no le veo sinceramente nada bueno. Nada probablemente un juvenil en la ‘U’ no lo pueda hacer, probablemente lo haga mejor”, sentenció.

Así, una derrota que consagró a Sport Huancayo como ganador del Clausura también dejó instalada una discusión en tienda crema sobre el rendimiento de sus jugadores, justo cuando ambos equipos volverán a cruzarse en una instancia decisiva de la temporada.