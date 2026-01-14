La presencia de Renato Tapia en Doble Punta no pasó desapercibida. El mediocampista se sentó frente a las cámaras como una voz autorizada del fútbol peruano y, a lo largo de la conversación, abrió el abanico de temas que hoy marcan su carrera: desde las falencias estructurales de la FPF y el desorden que arrastra el balompié nacional, hasta las incógnitas que rodean su continuidad en la selección y el presente que atraviesa en el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, pasó un momento incómodo tras una pregunta de Pedro García.

Renato Tapia encara a Pedro García tras incómoda pregunta sobre salarios entre Europa y Medio Oriente: “¿Quieres que te diga cuánto gano?”

El ‘Internacional’ puso sobre la mesa la comparación económica entre el mercado europeo y el de Medio Oriente, una interrogante que tocó una fibra sensible. La reacción de Tapia dejó entrever incomodidad, como si la pregunta hubiera cruzado una línea invisible.

El intercambio tomó un matiz distinto en cuestión de segundos. Con una sonrisa que mezclaba ironía y picardía, Tapia lanzó una frase que rompió el ritmo de la conversación: “¿Quieres que te diga cuánto gano?”. El comentario, más ligero en forma que en fondo, dejó flotando una tensión sutil en el estudio.

¿Qué más dijo Renato Tapia?

Asimismo, Tapia añadió: “Obviamente hay jugadores que ganan mucho y otros que no ganan tanto como en todas las competiciones, como en Europa, Brasil o Estados Unidos, donde tienen a su jugador franquicia. Incluso en Arabia hay gente como Cristiano que gana 400 millones al año y gente que es local no llega ni a los 500.000”.

El polémico mensaje de Renato Tapia que iría dirigido hacia Christian Cueva: “Dime dónde trabajas...”

Renato Tapia sigue llevándose todos los reflectores en las últimas horas. En esta oportunidad, luego de declarar duramente en contra de la FPF, de la selección peruana e incluso de algunos compañeros, el volante publicó un polémico mensaje que, según las reacciones de los cibernautas, estaría dirigido a Christian Cueva. A continuación, te contamos todos los detalles.

Cabe recordar que ‘Aladino’ manifestó no estar de acuerdo con lo mencionado por el popular ‘Cabezón’. Esto habría provocado que Tapia utilice sus redes para hacer público un mensaje que ha generado controversia.

“Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, escribió Tapia en su cuenta oficial de X. Tal como se esperaba, rápidamente miles de hinchas le respondieron a Renato, quien no volvió a expresarse sobre el tema.