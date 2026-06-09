En la actualidad, Alianza Lima atraviesa un buen momento futbolístico en la Liga 1 2026, consolidándose como uno de los equipos más fuertes y que le ha permitido ganar el Torneo Apertura. De hecho, a lo largo del campeonato, el cuadro blanquiazul ha mostrado regularidad en los resultados, una defensa sólida y capacidad ofensiva en partidos clave, lo que ha generado muchas expectativas entre sus hinchas, quienes esperan que la racha positiva continúe en lo que resta del año. Así, a poco de iniciar el Torneo Clausura, la dirigencia íntima ya comenzó la búsqueda de nuevas alternativas para reforzar la plantilla y consolidar el estilo de juego propuesto por el técnico. Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de Renato Tapia ha resonado con fuerza en Alianza, por lo que el padre del seleccionado no dudó en referirse a estas especulaciones y aclarar la situación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO EL PADRE DE RENATO TAPIA SOBRE UN POSIBLE FICHAJE POR ALIANZA LIMA?

Durante los últimos días, el nombre de Renato Tapia, quien actualmente milita en el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, ha sonado con solidez en distintos clubes, entre ellos River Plate de Argentina. Sin embargo, en Alianza Lima ha cobrado fuerza el rumor sobre un posible fichaje del seleccionado nacional con miras al Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Ante estas especulaciones, el padre del futbolista, Luis Tapia, no dudó en ofrecer una entrevista al medio InKa Digital TV, donde dejó en claro que el futuro de su hijo se encuentra en el extranjero, al menos durante los próximos años. De hecho, aseguró que el mediocampista prioriza el bienestar de su familia en estos momentos; aunque, confesó que uno de sus sueños del jugador de 30 años es ponerse la camiseta blanquiazul, debido al cariño que le tiene al club.

“Es un tema bien complicado. Primero, porque todavía está activo y yo creo que tiene para muchos años más. Su prioridad siempre es seguir compitiendo fuera del país y, por temas familiares, yo lo veo difícil. Mis nietas viven en España; es un tema en el que el fútbol no solamente es de la persona, sino que también inmiscuye a la familia. Él tiene mujer e hijos, entonces lo primero es ver la comodidad de tu familia y, posterior a eso, ver tu conveniencia deportiva. Más allá de que siempre hablan del dinero, uno también prioriza el interés deportivo; no te vas a ir a un club donde vas a perder o donde te va a ir mal. En este caso, él es hincha de Alianza Lima, lo ha dicho públicamente, y le gustaría jugar”, contó.

¿QUÉ FUTBOLISTAS SUGIRIÓ ERICK DELGADO COMO REFUERZOS PARA SPORTING CRISTAL PARA EL TORNEO CLAUSURA 2026?

Durante el programa ‘Al Límite’, Erick Delgado sugirió a José ‘Tunche’ Rivera, jugador de Universitario de Deportes, y Raúl Ruidíaz, de Atlético Grau, como posibles refuerzos para el plantel rimense para el Torneo Clausura. “Avísame y hacemos una ‘chancha’ para llevarlo a Cristal porque necesitamos delanteros. Avísenme (...) Yo traería a cuatro jugadores. ¿El ‘Tunche’? Si me dices que lo quieren dejar ir, dámelo y yo lo llevo. No sé pero Raúl Ruidíaz está por ahí, también. Si está en el ‘bolo’ podría, pero hoy necesita soluciones este equipo, de verdad. Hoy Cristal tiene más dinero“, expresó el popular ‘Loco’.