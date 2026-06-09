Por Redacción EC

En la actualidad, Alianza Lima atraviesa un buen momento futbolístico en la Liga 1 2026, consolidándose como uno de los equipos más fuertes y que le ha permitido ganar el Torneo Apertura. De hecho, a lo largo del campeonato, el cuadro blanquiazul ha mostrado regularidad en los resultados, una defensa sólida y capacidad ofensiva en partidos clave, lo que ha generado muchas expectativas entre sus hinchas, quienes esperan que la racha positiva continúe en lo que resta del año. Así, a poco de iniciar el Torneo Clausura, la dirigencia íntima ya comenzó la búsqueda de nuevas alternativas para reforzar la plantilla y consolidar el estilo de juego propuesto por el técnico. Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de Renato Tapia ha resonado con fuerza en Alianza, por lo que el padre del seleccionado no dudó en referirse a estas especulaciones y aclarar la situación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.