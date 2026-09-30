Por Redacción EC

La selección peruana cerró su reciente presentación internacional con resultados que dejaron sensaciones distintas: una derrota frente a Estados Unidos y un empate ante México durante su gira por Norteamérica en la fecha FIFA. Más allá de los marcadores, ambos encuentros también permitieron observar a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el proceso que encabeza Mano Menezes. Sin embargo, en medio de este escenario, un nombre que no estuvo presente volvió a cobrar protagonismo. Se trata de Renato Tapia, mediocampista que no fue considerado para esta convocatoria y cuyo posible retorno a la Bicolor ya genera comentarios. Diego Rebagliati, durante una intervención en el programa de YouTube Fútbol Satélite, aseguró que existe la posibilidad de que el jugador vuelva a aparecer en la siguiente lista de convocados y vinculó esta eventual decisión con una conversación que, según su versión, habría ocurrido dentro del plantel tras el partido contra Estados Unidos.