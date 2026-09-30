La selección peruana cerró su reciente presentación internacional con resultados que dejaron sensaciones distintas: una derrota frente a Estados Unidos y un empate ante México durante su gira por Norteamérica en la fecha FIFA. Más allá de los marcadores, ambos encuentros también permitieron observar a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el proceso que encabeza Mano Menezes. Sin embargo, en medio de este escenario, un nombre que no estuvo presente volvió a cobrar protagonismo. Se trata de Renato Tapia, mediocampista que no fue considerado para esta convocatoria y cuyo posible retorno a la Bicolor ya genera comentarios. Diego Rebagliati, durante una intervención en el programa de YouTube Fútbol Satélite, aseguró que existe la posibilidad de que el jugador vuelva a aparecer en la siguiente lista de convocados y vinculó esta eventual decisión con una conversación que, según su versión, habría ocurrido dentro del plantel tras el partido contra Estados Unidos.

Rebagliati habló sobre el posible regreso de Tapia

El comentarista deportivo fue consultado sobre la situación del volante y dejó clara su percepción respecto a lo que podría ocurrir en la siguiente convocatoria de la selección peruana.

“Yo creo que Tapia va a volver a la próxima convocatoria. Yo creo que los jugadores han hablado. Los jugadores se han sentado y han preguntado qué pasa. Porque ellos también se dan cuenta que necesitan ayuda”, contó en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

De acuerdo con la explicación de Rebagliati, la ausencia del futbolista habría generado dudas y preguntas entre los integrantes del equipo, especialmente después de los resultados obtenidos durante esta fecha FIFA.

¿Cuándo surgió la interrogante dentro del equipo?

Durante la conversación, Rebagliati fue consultado directamente sobre el momento en que los jugadores habrían planteado la situación relacionada con Tapia. El comentarista ubicó este escenario después del encuentro frente a Estados Unidos.

“¿Esa interrogante fue después del partido contra Estados Unidos? Sí, claro”, respondió.

La derrota ante el conjunto estadounidense habría sido, según su relato, el punto en el que algunos integrantes de la selección comenzaron a preguntarse por las alternativas que podría tener el equipo para afrontar sus próximos compromisos.

La ausencia del volante volvió a generar debate

Renato Tapia no fue incluido en la convocatoria para esta fecha FIFA. Antes de los partidos, el técnico Mano Menezes explicó públicamente los motivos por los que decidió no llamar al mediocampista, señalando que había seguido de cerca su situación.

La ausencia del futbolista volvió a quedar en discusión después del resultado frente a Estados Unidos, sobre todo por el papel que ha tenido Tapia durante sus anteriores participaciones con la selección peruana.

En ese contexto, las declaraciones de Rebagliati plantean la posibilidad de que el jugador pueda ser considerado nuevamente para una próxima lista, aunque hasta el momento se trata de una apreciación expresada por el comentarista y no de una convocatoria oficial.

Rebagliati resaltó el papel de los referentes

El analista también hizo referencia al comportamiento que suelen asumir los futbolistas con mayor experiencia cuando la selección atraviesa momentos complicados. Según explicó, los referentes pueden terminar teniendo un papel importante a la hora de expresar las inquietudes del grupo.

“El grupo en algún momento se traga el sapo una vez, dos veces; pero a la tercera y a la primera derrota dura...”, deslizó.

Para Rebagliati, los jugadores con mayor recorrido suelen asumir también la responsabilidad de hablar cuando los resultados no acompañan. En ese escenario, el nombre de Renato Tapia vuelve a aparecer como una alternativa que podría ser evaluada para la siguiente convocatoria de la selección peruana.