César Inga fue una de las gratas apariciones en Universitario durante la campaña pasada. En base a velocidad, gran capacidad de anticipación y su buen pie, el defensor destacó de gran manera. A propósito de ello, Narciso Algamis, representante de dicho jugador, dio polémicas declaraciones en referencia a una supuesta venta que no se dio al Kansas City de la MLS.

Representante de César Inga arremete contra Universitario por no dejarlo jugar en el extranjero: “Nadie tiene una bola de cristal”

“Universitario es el dueño del pase del jugador y, en ese sentido, nadie puede hacer nada, pero como que le cortan un poco las alas al chico. Esas oportunidades no se dan todos los días y Perú no es un país que exporta jugadores en cantidad año a año”, empezó diciendo el representante en ‘Nada que no sepa’.

Luego, el agente añadió: “En la vida pueden pasar muchas cosas: mañana hay una lesión o un bajón futbolístico. Nadie tiene una bola de cristal. Las oportunidades aparecen... También puede ser que mañana sea un fenómeno y venga el Real Madrid. Hoy hay lo que hay. (...).Que mañana venga una oferta mejor, puede ser, pero quién lo garantiza”.

Asimismo, Narciso dijo que la venta de un futbolista peruano al extranjero es muy difícil, por lo que en la ‘U’ deben considerar este panorama. “Cuántos jugadores peruanos se vendieron a una liga mejor que la MLS en los últimos 12 años. Venta, no cláusula de rescisión (...). No hay, se dan cuenta de que no hay. En un ámbito de 300 jugadores de primera”.

¿Qué más dijo el representante de César Inga?

Antes de terminar el diálogo, el representante arremetió contra los cremas y también aseguró que buscará levantarle el ánimo al jugador. “Hace un mes que estamos con este tema y ayer se decidió que no va. No te puedo decir exactamente cómo está porque ayer entrenaron a doble turno, hablamos por teléfono y yo estoy viajando. Yo lo sentí golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien, rinda y todo. Esto no hay todos los días”.

“Hay otros intereses (ofertas), pero para qué vamos a seguir trabajando si el club no quiere vender (...). No te puedo decir nada ahora (sobre el momento para que la U decida vender a Inga), no quiero hablar de más; imaginarás que uno no está contento con la situación”, dijo por último Algamis.

