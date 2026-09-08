Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque, anticipó un exigente reto ante Cienciano en la altura de Cusco. (Fuente: Conmebol)
Marcelo Méndez, entrenador de Montevideo City Torque, anticipó un exigente reto ante Cienciano en la altura de Cusco. (Fuente: Conmebol)
Por Redacción EC

La cuenta regresiva terminó para Cienciano vs. Montevideo City Torque. El conjunto uruguayo se prepara para visitar este jueves 10 de septiembre al cuadro cusqueño por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un escenario que representa un desafío especial por los más de 3.300 metros de altitud. Antes del encuentro, el entrenador Marcelo Méndez dejó claro que su estrategia no será encerrarse durante los 90 minutos.