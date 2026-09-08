La cuenta regresiva terminó para Cienciano vs. Montevideo City Torque. El conjunto uruguayo se prepara para visitar este jueves 10 de septiembre al cuadro cusqueño por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un escenario que representa un desafío especial por los más de 3.300 metros de altitud. Antes del encuentro, el entrenador Marcelo Méndez dejó claro que su estrategia no será encerrarse durante los 90 minutos.

Marcelo Méndez y su advertencia antes del Cienciano vs. Torque

El técnico de Montevideo City Torque sabe que Cienciano atraviesa un buen momento en el certamen continental y puso especial atención en su capacidad ofensiva. Méndez recordó que el equipo dirigido por Horacio Melgarejo convirtió 10 goles en sus dos últimos partidos como local en la Copa Sudamericana, una estadística que, según explicó, demuestra el peligro que puede generar el conjunto imperial cuando juega ante su público.

Frente a ese panorama, el entrenador uruguayo considera que la pelota será una de las principales herramientas de su equipo para competir en Cusco. Su planteamiento apunta a manejar los tiempos, reducir los momentos de presión de Cienciano y aprovechar las oportunidades que aparezcan. “Ir a resistir todo el partido será muy difícil”, fue una de sus principales conclusiones en la previa del compromiso.

¿Qué dijo el DT de Torque sobre la altura de Cusco?

La altura también forma parte de la preparación del cuadro uruguayo. El estadio Inca Garcilaso de la Vega se encuentra a 3.362 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede aumentar el desgaste físico de los futbolistas visitantes durante el encuentro. Sin embargo, Méndez intentó quitarle dramatismo al factor de la altitud y sostuvo que su plantel deberá convivir con esa circunstancia durante el partido.

El estratega reconoció que son pocos los jugadores de su plantilla con experiencia en ciudades de altura y mencionó a Montes como uno de los futbolistas que ya conoce este tipo de escenarios. Aun así, recordó que otros equipos uruguayos han conseguido buenos resultados en estas condiciones y confió en que Montevideo City Torque pueda hacer lo mismo ante Cienciano.

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City Torque?

El primer capítulo de esta serie de cuartos de final se disputará este jueves 10 de septiembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido está programado para las 9:30 p. m. (hora peruana), de acuerdo con la programación consignada por DSports, y será una oportunidad para que Cienciano intente sacar ventaja antes de afrontar la revancha en Uruguay.

Montevideo City Torque tiene previsto trasladarse primero a Lima y viajar a Cusco el mismo día del encuentro. Del otro lado, Cienciano buscará hacer valer su fortaleza como local y continuar con una campaña que ya le permitió eliminar a rivales de peso en el torneo. La serie se presenta así como un duelo entre la potencia ofensiva del conjunto imperial y el intento del equipo uruguayo por controlar el ritmo sin quedar reducido a resistir durante todo el partido.