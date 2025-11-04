¡Responde con todo! Aldo Corzo le contesta a aquellos que menosprecian el tricampeonato de Universitario: “Cada vez que ganamos les va a doler”

Universitario le sacará brillo este viernes a su tricampeonato. En un Monumental que promete un lleno total, el cuadro merengue recibirá desde las 9 p.m. a Deportivo Garcilaso. Además, dicha noche también servirá para que los hinchas ovacionen a los futbolistas que obtuvieron este histórico logro. En este grupo, sin duda, se encuentra Aldo Corzo, quien es tendencia en las últimas horas por unas contundentes declaraciones dedicadas a quienes menosprecian los tres títulos nacionales conseguidos.

“Este año he visto la mayor falta de códigos en mi carrera, y no solo de los jugadores, porque somos compañeros y, para mí, eso es terrible. Ha habido falta de códigos de jugadores, exjugadores, exdirigentes, dirigentes. Nos han querido tumbar a la mala, la prensa también, y no han podido”, empezó diciendo Corzo en ‘Doble Punta’.

“Falta de códigos es menospreciar el logro del que ganó, hablar mal de los compañeros, hablar mal de los excompañeros, hablar mal del mundo en el que tú te mueves. Al final, puedo ser bueno o malo, ustedes ya lo verán, pero lo que no quiero es que me digan que falté códigos, que me equivoqué en esto, que fui mala persona. Eso es lo único que me importa”, prosiguió el referente crema.

Por último, el experimentado defensor defendió a sus compañeros. "Y este de la ‘U’ tiene esto bien comprendido, pero yo siempre lo digo: en la cancha ganamos, y cada vez que ganamos les va a doler, porque hablaron de muchos amigos míos, y a mí me ardía porque era injusto que hablen mal de mis compañeros, porque ellos no se meten con nadie".

“Para mí no debería continuar, cerrado, Ceppelini.¿Por qué? Seguramente muchos me dirán ‘pero tú también salías’, es que no es por eso, porque salía o dejó de salir. En el campo tampoco ha demostrado lo que se supone que tenía que jugar”, empezó diciendo Manco en ‘A la Cama con el Rei’.

“Creo que también cuando trajeron a Gaspar Gentile, que no es lo mismo jugar en Cienciano que en Alianza Lima. La presión no es la misma, la hinchada, los colores, hay muchas cosas que hacen que no sea lo mismo”, agregó el popular ‘Rei’.

Asimismo, el exJuan Aurich dijo que Alianza debe definir cuanto antes si seguirán o no Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Además, exigió que contraten un jugador que le compita el puesto de titular a Kevin Quevedo.

Programación de la fecha 18 del Clausura en la Liga 1 2025

Viernes 7 de noviembre

13:00 Cusco FC vs. Sport Boys

15:15 Sporting Cristal vs. Cienciano

21:00 Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 8 de noviembre

13:00 Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos

15:15 Juan Pablo II vs. Atlético Grau

Domingo 9 de noviembre

13:00 UTC vs. Sport Huancayo

15:15 Alianza Atlético vs. Alianza UDH

Lunes 10 de noviembre

15:00 ADT vs. Chankas CYC