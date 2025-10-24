Universitario logró un triunfo de campeonato ante Sporting Cristal. Los cremas sacaron a relucir su jerarquía y golpearon en el momento oportuno, venciendo así 1-0 a un cuadro celeste que lo puso en aprietos por varios momentos. En este contexto, Edison Flores, referente merengue, le contestó a Yoshimar Yotún, volante rimense, quien aseguró que la ‘U’ tiene “suerte de campeón”.
¡Responde con todo! Edison Flores y su contundente respuesta a Yoshimar Yotún por asegurar que Universitario tiene “suerte de campeón”: “Trabajamos”
“Trabajamos, creo que la suerte la buscamos en cada partido. Tratamos de vulnerar a todos los rivales que tengamos enfrente. Somos un gran equipo y buscamos hacer las cosas bien para conseguir objetivos grandes”, dijo el popular ‘Orejas’ en zona mixta.
Newsletter exclusivo para suscriptores
‘Yoshi’, por su parte, había dicho lo siguiente: “Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados”.
Cuándo vuelve a jugar Universitario
Los dirigidos por Jorge Fossati juegan este domingo ante ADT en Tarma. El duelo está pactado para las 3.30 p.m.. Si los cremas logran los tres puntos, sin importar lo que haga Cusco FC un día antes ante Atlético Grau, se coronaran ganadores del Torneo Clausura, por ende tricampeones nacionales.
Video recomendado
Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Sábado 18 de octubre
- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)
- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)
- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)
Domingo 19 de octubre
- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)
- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)
Lunes 20 de octubre
- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)
- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)
- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)
Descansan: Alianza Universidad y ADT
Programación de la fecha 16 del Clausura
Viernes 24 de octubre
15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos
Sábado 25 de octubre
13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso
15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano
18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau
Domingo 26 de octubre
11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC
15:15 UTC vs. Alianza UDH
15:30 ADT vs. Universitario
18:00 Melgar vs. Sport Huancayo
Video recomendado