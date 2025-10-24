Universitario logró un triunfo de campeonato ante Sporting Cristal. Los cremas sacaron a relucir su jerarquía y golpearon en el momento oportuno, venciendo así 1-0 a un cuadro celeste que lo puso en aprietos por varios momentos. En este contexto, Edison Flores, referente merengue, le contestó a Yoshimar Yotún, volante rimense, quien aseguró que la ‘U’ tiene “suerte de campeón”.

¡Responde con todo! Edison Flores y su contundente respuesta a Yoshimar Yotún por asegurar que Universitario tiene “suerte de campeón”: “Trabajamos”

“Trabajamos, creo que la suerte la buscamos en cada partido. Tratamos de vulnerar a todos los rivales que tengamos enfrente. Somos un gran equipo y buscamos hacer las cosas bien para conseguir objetivos grandes”, dijo el popular ‘Orejas’ en zona mixta.

‘Yoshi’, por su parte, había dicho lo siguiente: “Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados”.

Cuándo vuelve a jugar Universitario

Los dirigidos por Jorge Fossati juegan este domingo ante ADT en Tarma. El duelo está pactado para las 3.30 p.m.. Si los cremas logran los tres puntos, sin importar lo que haga Cusco FC un día antes ante Atlético Grau, se coronaran ganadores del Torneo Clausura, por ende tricampeones nacionales.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre

15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario

18:00 Melgar vs. Sport Huancayo