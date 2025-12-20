La conferencia de prensa de Alianza Lima, realizado el pasado 18 de diciembre, para anunciar los precios de la Noche Blanquiazul 2026 dejó más que información comercial. Carlos Zambrano, uno de los jugadores presentes en Matute, terminó acaparando la atención tras un inesperado cruce con la prensa cuando fue consultado sobre la salida de Hernán Barcos.

Aunque el defensor fue retirado rápidamente de la zona mixta por un integrante del club, alcanzó a dejar una frase que no pasó desapercibida entre hinchas y periodistas, generando debate en redes sociales y encendiendo la polémica en la interna blanquiazul. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPONDIÓ CARLOS ZAMBRANO CUANDO LE PREGUNTARON POR HERNÁN BARCOS?

El ‘Káiser’ no llegó a pronunciarse de forma directa sobre la salida del ‘Pirata’, ya que fue interrumpido cuando estaba a punto de responder. Sin embargo, antes de retirarse, lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

“Ya me sacaron ya. Muy tarde me preguntaste. ¿Quieres la verdad o la mentira?”, dijo Zambrano mientras abandonaba el lugar, dejando abierta la interpretación sobre su postura y alimentando la curiosidad de los hinchas.

Días antes, el defensor ya había dado pistas sobre el ambiente interno del equipo al reconocer que no todos los jugadores mantienen una relación cercana fuera del campo. “El grupo está unido. (...) En el campo todos matamos por todos, pero no todos somos amigos”, afirmó en una entrevista para el programa ‘Desvelados’.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE EL NUEVO DT DE ALIANZA LIMA?

Zambrano también se refirió al arribo de Pablo Guede y reveló que el técnico argentino ya sostuvo reuniones con el plantel para marcar su línea de trabajo. Según contó, el entrenador fue claro desde el primer contacto.

“Nos puso los puntos claros, qué es lo que quería para el grupo. Él ya sabía todo lo que había pasado en Alianza”, señaló el defensor, destacando que Guede no permitirá conductas que afecten la imagen del club.

El central admitió que los problemas extradeportivos terminaron perjudicando el rendimiento del equipo durante la temporada pasada. “Somos conscientes de que metimos la pata porque se habló más de lo extrafutbolístico que de lo futbolístico. Al final, eso nos costó el año”, concluyó, según recoge el diario La República.

Pablo Guede asume la dirección técnica de Alianza Lima tras salida de Gorosito

¿CÓMO TERMINA EL 2025 PARA HERNÁN BARCOS Y QUÉ PLANES TIENE PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Este año disputó 46 partidos entre la Liga 1 y torneos internacionales con Alianza Lima, registrando 15 goles y cinco asistencias, cifras que evidencian su vigencia pese a sus 41 años. Se convirtió en una de las figuras más influyentes del club blanquiazul en los últimos años, tanto por sus goles como por su liderazgo dentro del plantel.

De cara al futuro y tras su salida de Alianza Lima, se sabe que Sport Boys y Albion FC han mostrado interés en ficharlo, aunque su prioridad sería continuar en el fútbol peruano y mantenerse cerca de la capital.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA NOCHE BLANQUIAZUL 2026?

Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul 2026’ el próximo 24 de enero. El ansiado duelo se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva.

La venta de entradas inició el viernes 19 de diciembre para abonados e íntimos del club, y este sábado 20 de diciembre empieza la venta general, con precios que van desde las zonas populares hasta el palco premium.

Los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026 son los siguientes:

Palco Apuesta Total: S/3125

Occidente Central: S/2375

Occidente Lateral: S/2000

Occidente (Silla de ruedas): S/720

Oriente: S/1500

Oriente CONADIS: S/720

Sur: S/470

Norte: S/470

Además, hay precios especiales para abonados que ofrecen descuentos en varias tribunas, como ocurre en Palco y Occidente.

