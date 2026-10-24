Resultados Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver los 16vos de final del torneo
La emoción de la Copa Perú 2026 vuelve a las canchas con enfrentamientos desde este sábado en distintas ciudades del país, mientras los hinchas se preparan para seguir los resultados y conocer las alternativas para no perderse las incidencias.
La Copa Perú 2026 inicia los dieciseisavos de final de ida de la Etapa Nacional con 32 equipos que buscan seguir en competencia y acercarse al fútbol profesional. Los encuentros comenzarán este sábado 24 de octubre y continuarán el domingo 25, con un último compromiso programado para el martes 27. Uno de los duelos más esperados será el de Atlético Torino frente a Domingo Dianderas, por el debut de Jean Deza tras su llegada al equipo dirigido por Jorge Luna, una incorporación que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del club piurano. En esta nota, los hinchas podrán consultar las opciones disponibles para seguir los partidos y conocer cómo se repartirán los cupos de ascenso al finalizar el torneo. A continuación, revisa la programación completa y dónde ver los encuentros.
La Copa Perú 2026 inicia los dieciseisavos de final de ida de la Etapa Nacional con 32 equipos que buscan seguir en competencia y acercarse al fútbol profesional. Los encuentros comenzarán este sábado 24 de octubre y continuarán el domingo 25, con un último compromiso programado para el martes 27. Uno de los duelos más esperados será el de Atlético Torino frente a Domingo Dianderas, por el debut de Jean Deza tras su llegada al equipo dirigido por Jorge Luna, una incorporación que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del club piurano. En esta nota, los hinchas podrán consultar las opciones disponibles para seguir los partidos y conocer cómo se repartirán los cupos de ascenso al finalizar el torneo. A continuación, revisa la programación completa y dónde ver los encuentros.
¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE IDA DE LOS 16AVOS DE FINAL DE LA COPA PERÚ 2026?