Resultados Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver los 16vos de final del torneo | Foto: FPF
Resultados Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver los 16vos de final del torneo | Foto: FPF
Por Redacción EC

La Copa Perú 2026 inicia los dieciseisavos de final de ida de la Etapa Nacional con 32 equipos que buscan seguir en competencia y acercarse al fútbol profesional. Los encuentros comenzarán este sábado 24 de octubre y continuarán el domingo 25, con un último compromiso programado para el martes 27. Uno de los duelos más esperados será el de Atlético Torino frente a Domingo Dianderas, por el debut de Jean Deza tras su llegada al equipo dirigido por Jorge Luna, una incorporación que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del club piurano. En esta nota, los hinchas podrán consultar las opciones disponibles para seguir los partidos y conocer cómo se repartirán los cupos de ascenso al finalizar el torneo. A continuación, revisa la programación completa y dónde ver los encuentros.

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