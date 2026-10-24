La Copa Perú 2026 inicia los dieciseisavos de final de ida de la Etapa Nacional con 32 equipos que buscan seguir en competencia y acercarse al fútbol profesional. Los encuentros comenzarán este sábado 24 de octubre y continuarán el domingo 25, con un último compromiso programado para el martes 27. Uno de los duelos más esperados será el de Atlético Torino frente a Domingo Dianderas, por el debut de Jean Deza tras su llegada al equipo dirigido por Jorge Luna, una incorporación que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del club piurano. En esta nota, los hinchas podrán consultar las opciones disponibles para seguir los partidos y conocer cómo se repartirán los cupos de ascenso al finalizar el torneo. A continuación, revisa la programación completa y dónde ver los encuentros.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE IDA DE LOS 16AVOS DE FINAL DE LA COPA PERÚ 2026?

Sábado 24 de octubre

Heraldos Negros (Huancavelica) vs. CSD Bancos (Ucayali) | 12:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Defensor Patibamba (Ayacucho) vs. Unión Minas Pamputa (Apurímac) | 13:00 horas | Estadio Las Américas

Virgen de Las Nieves (Arequipa) vs. Vinicunca FC (Cusco) | 13:00 horas | Estadio La Tomilla

Sport Machete (Huancavelica) vs. Deportivo Cachorro (Lambayeque) | 15:30 horas | Estadio IPD Huancavelica

Domingo 25 de octubre

Atlético EVZA (Huánuco) vs. Deportivo El Inca (La Libertad) | 12:00 horas | Estadio Heraclio Tapia León

Shanao F.C. (San Martín) vs. Deportivo Leones (Puno) | 13:00 horas | Estadio Municipal Hildebrando Hernán Salazar Saavedra

Atlético Torino (Piura) vs. Domingo Dianderas (Ica) | 13:30 horas | Estadio Campeonísimo

El Combe F.C. (Cajamarca) vs. Bella Esperanza (Lima) | 14:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón

Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs. Virgen de la Natividad (Tacna) | 14:00 horas | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán

Por La Santa F.C. (Ayacucho) vs. Sociedad Tiro N.° 28 (Pasco) | 15:00 horas | Estadio Las Américas de San Juan Bautista

CEFUT Juliaca F.C. (Puno) vs. Atlético Nacional de Iquitos (Loreto | 15:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Alianza Arenal (Áncash) vs. ADA Cajabamba (Cajamarca) | 15:30 horas | Estadio Municipal de Moro

Sport Huaja (San Martín) vs. ADEVIL F.C. (Madre de Dios) | 15:30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima - San José de Sisa

Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juventud Palmeiras (Callao) | 17:30 horas | Estadio Municipal de Chorrillos

Bad Boys (Ica) vs. CESA (Junín) | 18:00 horas | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea

Martes 27 de octubre

Sport Áncash (Áncash) vs. Viarjoca F.C. (Arequipa) | 20:00 horas | Estadio Rosas Pampa

¿DÓNDE VER EN VIVO LOS PARTIDOS DE LA COPA PERÚ 2026?

La competencia no cuenta con transmisión nacional oficial por televisión abierta ni por cable para esta fase. Los aficionados pueden buscar las siguientes alternativas:

Facebook: radios locales, productoras y páginas deportivas regionales pueden transmitir los encuentros desde los estadios.

radios locales, productoras y páginas deportivas regionales pueden transmitir los encuentros desde los estadios. YouTube: canales regionales y medios independientes suelen ofrecer emisiones en directo o coberturas de los equipos de sus departamentos.

canales regionales y medios independientes suelen ofrecer emisiones en directo o coberturas de los equipos de sus departamentos. Portales deportivos: permiten consultar marcadores, incidencias, programación y actualizaciones minuto a minuto.

Los clubes y colectivos vinculados al fútbol departamental también pueden difundir los encuentros de ida y vuelta.

¿CÓMO SE DEFINE EL ASCENSO DE LA COPA PERÚ 2026?

Según el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la competencia otorgará dos cupos para las categorías del fútbol peruano durante la temporada 2027:

Campeón de la Etapa Nacional: ascenderá directamente a la Liga 2.

ascenderá directamente a la Liga 2. Subcampeón de la Etapa Nacional: obtendrá un cupo en la Liga 3.

Por ello, los equipos buscarán superar cada eliminatoria y mantenerse en carrera hasta alcanzar los primeros puestos del torneo.

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