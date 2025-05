El sábado 7 de diciembre de 2024 inició de manera oficial la Liga Peruana de Vóley cuya temporada está a punto de finalizar mediante la disputa de la gran final por el ansiado título. Hoy tanto Alianza como Regatas Lima, buscan convertirse en el mejor equipo del año, y para lograrlo han tenido que superar retos como el protagonizado por quienes dirige Horacio Bastit, y la siguiente jugadora que llama la atención por decir que “tenía una cuenta pendiente” con DT de Universitario tras triunfo semifinalista.

Los hinchas de los clubes más tradicionales e importantes del país siempre esperan que sus equipos disputen duelos definitorios, y con el deporte de la net alta no es la excepción, siendo el versus entre regatinas y cremas aquel que terminó sacando chispas también afuera de la cancha luego de las explosivas declaraciones brindadas por Shany Ayme.

Una de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2024-2025 tuvo frente a frente a Regatas Lima y Universitario, el último equipo por el que había jugado dicha deportista profesional aunque sin la salida soñada.

“Tenía una cuenta pendiente con el profesor, no con el club, me enamoré de la ‘U’ cuando estuve ahí“, dijo Shany Ayme para La Cátedra Deportes luego de 3-0 propinado a las dirigidas por César Arrese en ‘Extra Game’, dirigiéndose puntualmente a DT con quien no llegó a limar asperezas.

Shany Ayme dijo haberse tomado una "revancha" con César Arrese tras pase a la final de la Liga Peruana de Vóley por parte de Regatas Lima venciendo a Universitario. (Fuente: Instagram Shany Ayme)

Así lo refirió también la jugadora de Regatas Lima, resaltando que para ella se trató de una “revancha” haber vencido a elenco crema para pasar a disputar la gran final de certamen, no sin antes remarcar que recuerda con aprecio a sus excompañeras e “hinchada espectacular”, “pero habían unos temas míos con el profesor”.

“Siento que esta temporada, y eso se debe también a que he jugado en la ‘U’, me representa mucho la garra”, también manifestó de manera previa una deportista que hacia fines de abril de 2024 realizaba controversial publicación sin comprender la situación puntual entorno a salida del cuadro crema dirigido por César Arrese.

Mediante Instagram, la hoy regatina y finalista de la Liga Peruana de Vóley, Shany Ayme, expuso todo su malestar e incomodidad ya que no lograba “entender porqué todavía hay personas que toman decisiones o tienen actitudes tan desagradables, pero acepté que las acciones y opiniones de los demás no nos definen”.

Ahora que realizó declaraciones dirigiéndose a César Arrese mediante La Cátedra Deportes, el contenido de texto compartido vía Instagram, por ejemplo, parecería estar orientado a determinación de César Arrese que no fue de su agrado mientras la dirigía en Universitario o simplemente fue quien terminó resolviendo su continuidad de cara a temporada 2024-2025 tras ser presentada a mediados de 2023.