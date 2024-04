Paolo Guerrero fue protagonista el último fin de semana con la camiseta de César Vallejo en la Liga 1 Te apuesto 2024. El equipo trujillano visitó a Unión Comercio, empató 2-2, rescató un punto y el ‘Depredador’ anotó. Sin embargo, el experimentado delantero también estuvo en el centro de la polémica tras discutir con Augusto Menéndez, árbitro principal del partido. Aquí te contamos qué le habría dicho el exFlamengo al juez.

Revelan qué le dijo Paolo Guerrero al árbitro en el empate de César Vallejo por la Liga 1 Te Apuesto 2024

Según lo revelado por las cámaras de Fútbol en América, Guerrero perdió la paciencia con el árbitro luego de que no le sancionara una falta dentro del área chica. Esto, como se esperaba, provocó la rabia del atacante.

“¿Cómo que no viste penal? ¿Cómo que no? Yo estoy mirando la pelota, él no, Son una mie*** con nosotros. Sí, sí, sácame la roja, sácamela”, le habría dijo Paolo al Menéndez.

Al final, el árbitro solo le sacó tarjeta amarilla al goleador histórico de la Bicolor. A pesar de la amonestación, el artillero no le dejó de reclamar.

¿Se llevan bien? Paolo Guerrero contó cómo es su relación con el ‘Tunche’ Rivera

José Rivera está mostrando un gran nivel en el gol, lo felicito por eso. Universitario hizo un buen partido y logró vencer a un equipo formidable como LDU de Quito. Sumar tres puntos es crucial para el fútbol peruano”, dijo en primera instancia el ‘Depredador’.

Luego, el exFlamengo comentó cómo es su relación con Rivera y contó detalles de su encuentro en la selección peruana. “Todo muy bien, es una excelente persona. Hemos tenido buenas conversaciones y me ha pedido algunos consejos. Coincidimos durante la concentración”.

¿Cuáles fueron los resultados de la fecha 10 de la Liga 1?

Viernes 5 de abril

Atlético Grau 0-0 Sport Boys (estadio Campeones del 36)

Universitario 1-0 Alianza Atlético (estadio Monumental)

Sábado 6 de abril

Los Chankas 2-2 Melgar (estadio Los Chankas)

Unión Comercio 2-2 César Vallejo (estadio Carlos Vidaurre)

Carlos Mannucci 0-4 Alianza Lima (estadio Mansiche)

Cienciano 1-1 UTC (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 7 de abril

ADT 2-2 Deportivo Garcilaso (estadio Unión de Tarma)

Sporting Cristal 3-0 Sport Huancayo (estadio Alberto Gallardo)

Lunes 8 de abril

Comerciantes Unidos vs Cusco FC (15:00 horas | estadio Germán Contreras | Canal Tv: Liga 1 Max)

¿Cuál es la programación de la fecha 11 de la Liga 1 2024?

Viernes 12 de abril

15:00 | Sport Huancayo vs. Cienciano | Estadio IPD de Huancayo

Sábado 13 de abril

14:30 | Alianza Atlético vs. Unión Comercio | Estadio Campeones del 36

17:00 | Melgar vs. C.A Mannucci | Estadio Monumental UNSA

20:00 | Sport Boys vs. Universitario| Estadio Nacional

Domingo 14 de abril

13:00 | César Vallejo vs. Comerciantes Unidos | Estadio Mansiche

17:00 | Cusco FC vs. ADT | Estadio Garcilaso de la Vega

19:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Nacional

Lunes 15 de abril

15:00 | UTC vs. Los Chankas | Estadio Germán Contreras

19:30 | Dep. Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Garcilaso de la Vega