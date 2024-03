Ricardo Gareca, uno de los entrenadores más queridos de la historia de Perú, debutó como técnico Chile en la victoria 3-0 ante Albania. De esta manera, el nuevo proceso de la ‘Roja’ a cargo del ‘Tigre’ empezó de la mejor manera. En este contexto, pese al cariño que existe por el argentino de parte de los hinchas peruanos, el estratega aseguró que no recibió ningún mensaje de apoyo de alguien de nuestro país desde que se hizo cargo del conjunto rojo.

Ricardo Gareca asegura no haber recibido ningún mensaje de apoyo de Perú desde que es técnico de Chile: “hay una rivalidad futbolística”

En una entrevista para Direc TV Sports, Gareca reveló que no ha tenido comunicación con nadie de Perú desde que se hizo cargo de Chile. “No he recibido ni un solo mensaje de apoyo, ni de deseo que a la selección chilena le vaya bien, por lo menos en lo que recibido yo, ¿no?”.

Asimismo, el argentino añadió: “Claro que hay una rivalidad futbolística. Nada más que tiene que ver. Me he topado con cantidad de peruanos viviendo acá en Chile, de la misma manera de cuando estaba allá en Perú, había cantidad de chilenos viviendo allá en Perú. No creo que pase por ahí. Por lo menos hay un gran apoyo que he recibido en ese aspecto”.

La particular comparación que hizo Ricardo Gareca entre Perú y Chile

El ‘Flaco’ detalló que, a comparación de lo que fue su llegada a Perú, en el que siempre estuvo al mando de la Blanquirroja desde la primera jornada de las Clasificatorias, esta vez iniciará a trabajar en una selección con una Eliminatoria comenzada.

“Ahora vengo con un proceso comenzado, en el otro (Perú) yo arranqué el proceso. Lo que me interesa es adaptarme lo antes posible. Llegarle al jugador y al equipo de forma inmediata”, comentó el argentino.

Asimismo, el exfutbolista manifestó el gran cariño y agradecimiento que tiene por el pueblo peruano. “Solo tengo palabras de agradecimiento a Perú por el trato que me han dado”.

Qué más dijo Ricardo Gareca en su presentación como técnico de Chile

De otro lado, Gareca indicó que tiene la necesidad de empezar a trabajar cuanto antes en Chile. “Necesito instalarme cuanto antes. Una cosa es el conocimiento superficial y otra es observar al jugador. Necesito tenerlo cara a cara. Para eso se necesita tiempo y lo que yo necesito es ponerme a trabajar cuanto antes”.

Además, el técnico no dudó en dejarle un contundente mensaje a los futbolistas chilenos más jóvenes. “El joven que salga, que no vuelva. Que luche en el exterior y tenga caracter (...). El joven debe entender que debe superar esas pruebas, como lo hicieron los grandes cracks. Para nosotros es fundamental que los jóvenes triunfen en el extranjero”.

Quién es Ricardo Gareca

Ricardo Alberto Gareca es un exfutbolista, entrenador y profesor argentino que se desempeñó como delantero futbolístico. En los últimos años, fue una de las figuras más queridas por la nación peruana debido a que bajo su dirección técnica, la Selección Peruana logró clasificar al mundial de fútbol Rusia 2018.

Con la Selección Peruana, Ricardo Gareca, llegó a cuatro instancias finales desde que asumió el cargo en 2015: medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación a la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, medalla del subcampeonato en Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021.

Ricardo Gareca fue formado en Boca Juniors, debutando con este equipo en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín donde se destacó como goleador y fue reintegrado a Boca en 1.

