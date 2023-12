Universitario de Deportes vive un momento especial. En esta temporada 2023, los cremas lograron salir campeones nacionales después de casi una década, luego de vencer en la gran final a Alianza Lima en partidos de ida y vuelta, y ahora se preparan para lo que será el 2024, año de su centenario. Lamentablemente, la noticia de la posible salida de Jorge Fossati ha empañado un poco este gran momento. En este contexto, según Diego Rebagliati, panelista de Al Ángulo, Ricardo Gareca es candidato para reemplazar al técnico uruguayo.

“La ‘U’ empezó a buscar un ‘Plan b’ y Antonio García Pye ha puesto a Ricardo Gareca sobre la mesa”, señaló Rebagliati en Al Ángulo. Recordemos que que García Pye viene trabajando actualmente como asesor deportivo y vocero del cuadro merengue.

¿Qué dijo Fossati sobre dirigir a Perú?

Asimismo, si bien todavía no se oficializa la llegada de Fossati a la selección peruana, el charrúa se ha mostrado muy satisfecho con la idea de que esto se concrete. “Valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé, pero aprecio mucho más si lo hacen de un país donde estás trabajando o lo hiciste antes”, señaló hace unos días el estratega en un programa televisivo de Uruguay.

¿Qué piensa Ricardo Gareca de Universitario?

En febrero de este año, el ‘Tigre’ fue entrevistado en ‘Al Ángulo. En dicho diálogo, el argentino manifestó el cariño y agradecimiento que tiene con Universitario por haber confiado en él en el inicio de su carrera como entrenador. “Venía con expectativas, porque en mi carrera arranqué bien, después fui a los tumbos, con períodos de equipos donde no me iba como esperaba, Universitario me da la oportunidad a través de Omar Jorge, quien en ese entonces era coordinador de las menores”, mencionó el ‘Flaco’ sobre su llegada a la ‘U’ en septiembre de 2007.

Luego, Gareca añadió: “Universitario siempre te da la oportunidad. Es un equipo grande que de pronto busca algunos entrenadores con un determinado pasado, la cuál le haya ido bien o ganado algo. Yo empecé bien mi carrera, pero luego empecé a navegar en una intrascendencia hasta que la ‘U’ me da la posibilidad de dirigir. Omar Jorge me conoce pese a no tener amistad y me recomienda a Juan Carlos Noli”.

El exdelantero de Boca Juniors también hizo hincapié en que conocía de la grandeza de la institución de Ate, pues la enfrentó en su época de futbolista. “Vine con muchas ganas porque sabía la magnitud. Lo había enfrentado como jugador en Copa Libertadores, vine con Boca Juniors, con Diego Armando Maradona. Sabía la dimensión del club, entonces esta oportunidad me daba volver a dirigir a un equipo importante, a un grande. Ni si quiera lo dudé y me agarró bien”.

Por último, el extécnico de Perú detalló que la mayor parte del tiempo que estuvo en Universitario fue positivo en cuanto a resultados. “Fue un período bueno, que no acabó de la mejor manera. Tuve un año bueno diría yo, porque nos fuimos acomodando, peleamos el primer torneo (Clausura 2007), el segundo lo ganamos (Apertura 2008) y cuando entramos a la recta final, ahí nos caímos”.

