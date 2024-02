El renombrado técnico argentino, Ricardo Gareca, hizo una sorprendente revelación al expresar que no ha recibido ningún mensaje de felicitación o apoyo por parte de personas en Perú, tras su reciente nombramiento como director técnico de la selección chilena de fútbol. ¿Cómo expresó esto el popular ‘tigre’? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

RICARDO GARECA REVELA QUE NADIE DE PERÚ LO LLAMÓ PARA FELICITARLO POR SU LLEGADA A LA SELECCIÓN DE CHILE

El técnico argentino, Ricardo Gareca, quien recientemente asumió el cargo como director técnico de la selección chilena de fútbol, ha expresado su sorpresa por la ausencia de mensajes de apoyo provenientes de Perú, país al que previamente dirigió con notable éxito.

“No he recibido ni un solo mensaje de apoyo. Ni de deseo de que a la selección chilena le vaya bien. Por lo menos en lo que he recibido yo, ¿no? Claro que hay una rivalidad futbolística nada más que tiene que ver. Me he topado con cantidad de peruanos viviendo acá en Chile. De la misma manera que cuando estaba allá en Perú había cantidad de chilenos. No creo que pase por ahí... Por lo menos hay un gran apoyo que he recibido en ese aspecto”, señaló Gareca en una reciente entrevista.

Las palabras del estratega argentino evidencian una sensación de sorpresa ante la falta de reconocimiento por parte de la comunidad peruana, con la cual compartió importantes logros durante su gestión al frente de la selección nacional de Perú.

Gareca, reconocido por su trayectoria y capacidad como entrenador, ha sido objeto de atención en el ámbito futbolístico latinoamericano debido a su reciente incorporación al equipo chileno. Sin embargo, sus declaraciones revelan un aspecto inesperado en esta nueva etapa de su carrera.

¿POR QUÉ RICARDO GARECA NO SIGUIÓ COMO DT DE PERÚ?

El programa de entretenimiento “Arriba mi gente” de Latina Televisión anunció mediante un corte comercial que el próximo lunes 5 de febrero compartirá una entrevista que le realizó al popular ‘Tigre’.

Si bien la nota publicitaria duró menos de un minuto, se pudo apreciar algunas breves declaraciones que el argentino brindó respecto a su salida de la selección peruana. “La vida continúa”, se le escucha decir en el avance.

Lo interesante del vídeo compartido por el magazine mañanero fue la respuesta que soltó Gareca cuando fue consultado por el motivo que hizo que no continuara dirigiendo a Perú. “Es algo que te tiene que contestar el presidente (Agustín Lozano) y el director deportivo (Juan Carlos Oblitas)”, expresó.

Por otro lado, explicó por qué decidió continuar su carrera en Chile. “Así como Perú tiene las posibilidades de elegir al técnico que quiere. Yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiera”. En este sentido, se refirió a los hinchas peruanos, señalando que espera que no lo olviden, ya que él no lo hará.

Cabe señalar que, si bien nunca se supo el porqué de la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana, el propio entrenador compartió algunos detalles sobre ello en una entrevista con Radio Super Mitre Deportivo en diciembre de 2022.

“No me arrepiento de haberme ido de Perú, no tenía puntos en común con la presidencia actual. Eran diferencias muy significativas”, expresó.

QUIÉN ES RICARDO GARECA

Ricardo Alberto Gareca es un exfutbolista, entrenador y profesor argentino que se desempeñó como delantero futbolístico. En los últimos años, fue una de las figuras más queridas por la nación peruana debido a que bajo su dirección técnica, la Selección Peruana logró clasificar al mundial de fútbol Rusia 2018.

Con la Selección Peruana, Ricardo Gareca, llegó a cuatro instancias finales desde que asumió el cargo en 2015: medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación a la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, medalla del subcampeonato en Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021.

Ricardo Gareca fue formado en Boca Juniors, debutando con este equipo en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín donde se destacó como goleador y fue reintegrado a Boca en 1982, permaneció en este club hasta 1984.

Ricardo Gareca también tuvo un breve paso por River Plate, llegó en 1985 al América de Cali, consiguiendo dos campeonatos en 1985 y 1986. En 1989 retornó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, club del que es hincha e ídolo, y finalizó su carrera futbolística en Independiente de Avellaneda con el que logró la Supercopa Sudamericana 1994.