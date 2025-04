Pese a que ratificaron a Ricardo Gareca como entrenador de Chile, la crítica del periodismo chileno sigue siendo igual de dura. En esta oportunidad, una nueva recriminación se ha sumado a la avalancha de expresiones de descontento de la prensa de dicho país. Un conocido comunicador, y también exjugador de ‘La Roja’, adjetivó de manera contundente al popular ‘Tigre’.

Ricardo Gareca sigue como técnico de Chile, pero la crítica del periodismo no cesa: “Es un flojo que no trabaja”

Mauricio Pinilla, a través de ESPN, no tuvo reparos en señalar que Gareca no trabaja. “Lo peor, Gareca y la selección. Más allá de los resultados, es un flojo que no trabaja, que no le da el tiempo suficiente para preocuparse de lo que tiene que preocuparse”.

El exgoleador le criticó al ‘Flaco’ su ausencia en los partidos de los equipos chilenos en torneos internacionales. “Debería haber estado presente en estas fechas de la Copa Libertadores y está en su país haciendo nada, de verdad, lo peor”.

Ricardo Gareca sigue siendo muy criticado por la prensa chilena. | Foto: Selección Chilena (Facebook)

Cuál es la razón por la que no han despedido a Ricardo Gareca de la selección chilena

En los últimos días, el fútbol chileno vivió momentos de incertidumbre luego de que diferentes medios de comunicación anunciaran la salida de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena. A pesar de la gran expectativa que había en el país sureño en torno a esta noticia, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) de Chile, salió a confirmar que el argentino sigue en el cargo y dejando entrever que sería hasta el final del proceso clasificatorio.

“Los contratos son para cumplirlos. Hay una disposición del cuerpo técnico para seguir, son profesionales que pueden afrontar momentos difíciles, pero tenemos que pensar en la selección. Gareca mostró mucha convicción y confianza en lo que podía hacer. Nada es imposible en el fútbol y tenemos que seguir trabajando con ese objetivo. Gareca continúa hasta el final del proceso. Esto se evalúa partido a partido. No ha habido renuncia”, precisó el presidente de la ANFP.

Asimismo, los seguidores de ‘La Roja’ han expresado opiniones encontradas tras la confirmación de Gareca. Mientras algunos aplauden la decisión, considerando que la selección chilena necesita estabilidad para lograr una identidad de juego bajo su dirección, otros piensan que la falta de buenos resultados podría ser razón suficiente para un cambio antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, el diario Olé de Argentina indicó que, en caso deseen prescindir del exentrenador de la selección peruana, la ANFP tendría que afrontar el pago de la rescisión de 1.500.000 dólares.

Chile empató 0-0 con Ecuador en Santiago. Foto: Getty Images.

¿Quién podría reemplazar a Ricardo Gareca si es que no continúa como técnico de Chile?

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, fue consultado sobre la posibilidad de ser entrenador de Chile si es que Ricardo Gareca no sigue al mando de la selección chilena. Ante ello, el experimentado estratega dijo lo siguiente: “Yo siempre digo que es mi país y que me gustaría terminar dirigiendo a Chile. Pero, cuando se tenga un proyecto serio para desarrollar”, fue lo que comentó Pellegrini en entrevista con ‘La Jugada’ de Canal Sur Radio.