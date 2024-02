La novela sobre Paolo Guerrero y su intención de desvincularse de César Vallejo continúa. El delantero sigue viendo la manera de desligarse de la entidad trujillana sin haber jugado un solo minuto, mientras que los directivos de dicha institución buscan las vías legales de no ser perjudicados con esta sorpresiva decisión del delantero. A propósito de ello, Richard Acuña, presidente del cuadro ‘poeta’, salió al frente para responderle al atacante, quien afirmó que podría retirarse del fútbol si no lo dejan libre como máximo el 26 de febrero.

Richard Acuña cree que es poco probable que Paolo Guerrero se vaya a retirar del fútbol el 26 de febrero: “No quiero ser fatalista”

En conversación con Coki Gonzales, periodista de Latina, Acuña planteó que, si en caso Paolo no quedara libre el 26 de febrero, tiene todavía latente la posibilidad de jugar en otras ligas.

“No podemos hablar de que Paolo se pueda retirar el 26 de febrero. Es decir, lo único que se estaría hablando es que Paolo no tendría la opción de jugar al fútbol peruano, uruguayo y venezolano. Aparte de eso, hay muchos mercados como la MLS, el mercado brasileño. Él vive en Brasil, yo creo que es una de las posturas. Su iniciativa sería vivir en Brasil o jugar en Brasil. No quiero ser fatalista”, dijo Acuña en primera instancia.

Luego, el directivo del conjunto trujillano resaltó cuál es su objetivo en esta complicada situación. “No sé por qué nos quieren empujar a nivel institucional de que si no se llega al 26 es el fin del mundo. Creo que Paolo está vigente para felicidad de todos los peruanos que lo queremos ver con la selección peruana, pero nosotros como institución buscamos la transparencia y la comunicación fluida para poder resolver cada uno de los problemas”.

¿Qué dijo Richard Acuña sobre el abogado de Paolo Guerrero?

Asimismo, Acuña se refirió al papel que viene cumpliendo Julio García, abogado del ‘Depredador’. “Julio, en lugar preocuparte por estar en los medios de comunicación, te diría que más fácil es llamarme. No he tenido ni una sola llamada por parte de Julio García y tampoco de Paolo, o un documento en el cual ellos digan su intención de querer rescindir. Creo que la mejor forma de buscar una rescisión es comunicar al empleador”.

Qué dijo Richard Acuña sobre la seguridad que le otorgan a quienes están en César Vallejo

Por último, el dirigente de la institución norteña hizo hincapié en la seguridad que le otorgan a los jugadores de su plantel. “Estamos preocupados por la seguridad del comando técnico, del plantel y de todos los que son parte de la institución. Nosotros nos comprometimos en darle seguridad a Paolo, en manejar el plan de seguridad para los viajes al interior del país. Estábamos preparados para todo ello. En la historia del club, nunca hemos tenido este tipo de amenazas”.

¡No lo quiere! Histórico exjugador de la selección peruana descarta a Paolo Guerrero en Alianza: “Por los años es difícil jugar bien”

Luego de disputarse el clásico nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la tercera fecha del apertura de La Liga 1, uno de los que estuvo presente fue José ‘Patrón’ Velásquez que decidió brindar una entrevista para la plataforma digital Tato y Luis, donde se refirió sobre Paolo Guerrero y la situación del club de sus amores en el torneo nacional.

El ‘Patrón’ fue consultado sobre la presunta incorporación del delantero de la selección peruana a Alianza tras encontrarse sin equipo, por lo que el exfutbolista mencionó que por la edad de dicho jugador no podría desarrollarse bien y de esta manera descartó tal posibilidad. “Paolo prácticamente está con cierta edad realmente. De hecho, por los años es bien difícil jugar bien”, sostuvo.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para comentar acerca del último clásico en la cual Alianza Lima no pudo conseguir una victoria como local, sumando así su primera derrota en el campeonato. “Ha ganado el que realmente ha jugado mejor. No veo en Alianza que marquen la diferencia, ninguno de los jugadores. Es para preocuparse, tienen que conseguir jugadores que marquen la diferencia y no veo a ninguno”, detalló para dicho medio.