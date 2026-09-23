Luego de triunfar en Chile, la atleta peruana Rosalía Zegarra encara la tercera parada de su ruta internacional en el País Vasco | Foto: Difusión
Luego de triunfar en Chile, la atleta peruana Rosalía Zegarra encara la tercera parada de su ruta internacional en el País Vasco | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El trail running peruano vuelve a acaparar miradas en el circuito internacional Merrell Skyrunner World Series. La experimentada atleta cajamarquina, Rosalía Zegarra, integrante del team CIVA Endurance Club, se encuentra en territorio europeo afinando los últimos detalles para la carrera Gorbeia Suzien que se disputará en el País Vasco, España. Zegarra, actualmente figura 4.ª en el ranking general del circuito, y busca cerrar su participación sosteniendo un top 10 en el ranking final del circuito.