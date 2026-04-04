La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene a todos sus protagonistas confirmados, luego de que Irak sellara el último boleto disponible. Con 48 selecciones listas para competir en el torneo que se disputará en Norteamérica, el análisis previo comienza a tomar fuerza, especialmente en torno a uno de los temas más debatidos: el llamado “grupo de la muerte”. Aunque la historia indica que las sorpresas suelen ser escasas y que las potencias tradicionales dominan la escena, las estadísticas y el ranking FIFA permiten anticipar qué zonas podrían ofrecer los duelos más intensos desde la fase inicial. Entre cálculos, proyecciones y figuras de talla mundial, el panorama ya está planteado. Descubre qué grupo se perfila como el más exigente y por qué podría definir el rumbo del campeonato desde el arranque.

¿CUÁL ES EL GRUPO QUE REALMENTE MERECE EL APELATIVO DE ‘LA MUERTE’?

Si nos basamos estrictamente en la excelencia técnica acumulada, el Grupo I se posiciona como el más feroz del torneo. Al realizar un balance de las posiciones oficiales de la FIFA, esta zona promedia un rango de 25,75, el más bajo y competitivo de la competencia. Sus integrantes son:

Francia: El líder del ranking mundial que presume un ataque temible con Mbappé y el actual Balón de Oro, Dembélé.

El líder del ranking mundial que presume un ataque temible con Mbappé y el actual Balón de Oro, Dembélé. Senegal: Los vigentes monarcas africanos que llegan con sed de revancha tras su polémica final contra Marruecos.

Los vigentes monarcas africanos que llegan con sed de revancha tras su polémica final contra Marruecos. Noruega: Una selección que mete miedo gracias a la potencia goleadora de Erling Haaland.

Una selección que mete miedo gracias a la potencia goleadora de Erling Haaland. Irak: El conjunto asiático que, aunque parece el más débil sobre el papel, fue el último en sellar su boleto y buscará dar el golpe.

¿EXISTE OTRA FORMA DE MEDIR LA PELIGROSIDAD DE UNA ZONA?

Más allá del talento estelar, la dificultad también se puede hallar en la igualdad de condiciones, y bajo ese criterio, el Grupo D es el que más “sacará chispas”. En este sector, la distancia entre el equipo mejor ubicado y el de menor rango es de apenas 24 peldaños, lo que significa que no hay una diferencia jerárquica clara. En este escenario de incertidumbre absoluta conviven Estados Unidos, Turquía, Australia y Paraguay, formando un bloque donde la clasificación está abierta para cualquiera, según informa Clarín.

¿HAY ALGÚN GRUPO DONDE EL NIVEL SEA MENOS EXIGENTE?

El contraste lo marca el Grupo B, donde se produce una situación irónica: es la zona menos competitiva en términos de ranking, pero la más pareja por su bajo nivel general. Con un promedio de 42,25, este sector integrado por Qatar, Canadá, Suiza y Bosnia es tierra de nadie. Al no haber una potencia dominante, la paridad nace de la limitación de sus integrantes, permitiendo que cualquier selección, por pequeña que sea, tenga oportunidades reales de avanzar a la siguiente fase.

/ ALEXANDER NEMENOV

¿QUÉ TAN COMPLICADO SERÁ EL CAMINO PARA ARGENTINA, LA VIGENTE CAMPEONA DEL MUNDO?

La “Scaloneta” no tendrá un inicio precisamente sencillo, ya que su sector, el Grupo J, se ubica como el cuarto más difícil de todo el Mundial según el promedio del ranking (29,5). Lionel Messi y sus compañeros deberán verse las caras con Argelia, Austria y Jordania. Aunque existe una brecha de 60 puestos entre la Albiceleste y el conjunto jordano, la solidez de los rivales europeos y africanos convierte a esta zona en la séptima más espinosa del sorteo, exigiendo una concentración total del campeón defensor desde el primer minuto.