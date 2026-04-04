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¡Sacará chispas! Este es el verdadero ‘grupo de la muerte’ del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos | Foto: Getty Images
¡Sacará chispas! Este es el verdadero ‘grupo de la muerte’ del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos | Foto: Getty Images
Por José Templo

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene a todos sus protagonistas confirmados, luego de que Irak sellara el último boleto disponible. Con 48 selecciones listas para competir en el torneo que se disputará en Norteamérica, el análisis previo comienza a tomar fuerza, especialmente en torno a uno de los temas más debatidos: el llamado “grupo de la muerte”. Aunque la historia indica que las sorpresas suelen ser escasas y que las potencias tradicionales dominan la escena, las estadísticas y el ranking FIFA permiten anticipar qué zonas podrían ofrecer los duelos más intensos desde la fase inicial. Entre cálculos, proyecciones y figuras de talla mundial, el panorama ya está planteado. Descubre qué grupo se perfila como el más exigente y por qué podría definir el rumbo del campeonato desde el arranque.

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