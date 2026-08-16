Salir a correr al menos 5 minutos al día podría salvarte la vida: beneficios y cómo empezar en el running | Foto: Pexels
Salir a correr al menos 5 minutos al día podría salvarte la vida: beneficios y cómo empezar en el running | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Correr se ha convertido en una de las opciones más prácticas para quienes buscan incorporar actividad física a su rutina diaria y mejorar su condición física, especialmente entre quienes llevan una vida sedentaria. No hace falta ser un atleta ni recorrer largas distancias para comenzar, pues algunos minutos de ejercicio pueden generar efectos positivos en la salud cardiovascular y el bienestar mental, además de contribuir a mantener un estilo de vida más activo y saludable. Una investigación incluso encontró que correr entre 5 y 10 minutos al día se relaciona con un menor riesgo de muerte por distintas causas. Conoce qué beneficios puede ofrecer el running, cómo empezar a practicarlo de manera progresiva y qué recomendaciones seguir para evitar lesiones y respetar los límites del cuerpo.

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