Este martes 5 de agosto, FBC Melgar anunció a través de sus redes sociales el retorno de Juan Reynoso como director técnico. Luego de ocho años, el ‘Cabezón’ vuelve al banquillo rojinegro, equipo con el que logró el título nacional en 2015 y el subcampeonato en 2016. A propósito de ello, Santiago Ormeño, futbolista peruano y en su momento convocado a la selección nacional, reveló una sorprendente anécdota con el experimentado estratega.

Recordemos que Reynoso digirió al delantero en Puebla de México. Hoy, que actualmente milita en el fútbol chino, el deportista reveló que durante su etapa en dicho club sintió una afinidad futbolística con Reynoso, ya que el técnico valoraba su estilo de juego. No obstante, ese vínculo no impidió que viviera uno de los episodios más duros de su carrera: en medio de un entrenamiento, el exdefensor lo enfrentó con una crítica tan severa que no pudo contener las lágrimas.

“Yo como decía que si le gusto, y a veces me trataba mejor y no me regañaba tanto. Pero recuerdo que una vez me decía siempre ‘no te des la vuelta, apóyate en el primero’ y en una me voltee, pego al ángulo y me dice ‘¡qué no te des la vuelta!’ Y yo ‘profe, metí un golazo’. ‘¡Ah, ahora me contestas!’ Se calentó”, empezó diciendo el ‘Santi’ en ‘¿Por qué eres lo que eres?’.

“Al final del entrenamiento, me llama con todo el cuerpo técnico, y el profe Juan me comenzó a decir, ‘¿qué onda contigo? ¿Por qué contestas?’ Me comenzó a leer la cartilla bien feo. ‘Tienes 24 años y nos has debutado en Primera División y te sientes muy salsa’. Me fui bien triste. Me metió una cag*** de media hora cuando no había nadie, cuando todos se fueron al vestidor. Recuerdo que estaba llorando de regreso. Me caló muy feo”, prosiguió Ormeño.

Por último, el atacante contó cómo le está yendo en el fútbol asiático. “Entre opciones me sedujo China. Viví ‘esto y esto’ en mi carrera, pues vamos a darnos un salto de charco. Salió mal. Tenía contrato hasta diciembre. Llego a China, dos partidos, un chino me destrozó el tobillo. Fue una lesión, que considero negligencia médica, porque me metieron antes de tiempo. La lesión fue un esguince con edema óseo”.

Santiago Ormeño jugó en su momento por la selección peruana. (Foto: Getty Images)

Cómo presentaron a Juan Reynoso en Melgar

“Nos complace anunciar a Juan Máximo Reynoso Guzmán como nuestro flamante Director Técnico del primer equipo”, publicó el ‘Dominó’ en su web oficial para presentar a su nuevo técnico.

Luego de una racha negativa de resultados —una sola victoria en ocho encuentros—, FBC Melgar decidió poner fin al ciclo de Walter Ribonetto como director técnico.En el presente Torneo Clausura, el equipo rojinegro se ubica en la séptima casilla de la tabla con cinco puntos acumulados en cuatro fechas.