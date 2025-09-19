Alianza Lima igualó 0-0 contra Universidad de Chile en Matute, lo que dificulta sus opciones de avanzar en la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro terminó con una desventaja para el equipo peruano, luego de la expulsión de Carlos Zambrano que dejó al plantel con diez jugadores. Sobre esta situación opinó de manera sarcástica un medio chileno.

En tierras chilenas, la actuación del ‘Kaiser’ generó un verdadero revuelo, desatando una ola de reproches por su comportamiento agresivo en el campo. TNT Sports, no contento con el episodio reciente, rescató de sus archivos una falta casi idéntica que el defensor limeño protagonizó en 2015, enfrentándose también a Charles Aránguiz.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Durante la edición 2015 de la Copa América, en un intenso enfrentamiento entre Perú y Chile, el ‘Káiser’ fue expulsado tras un episodio polémico: una fuerte entrada contra Aránguiz. Aquella acción, que aún resuena en la memoria de ambos países, marcó un capítulo oscuro en la rivalidad entre ambos equipos. “Pasan los años y hay cosas que no cambian”, indicó dicho medio en X.

“Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima, tras ver la segunda amarilla por un codazo sobre Charles Aránguiz en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la ‘U’. En la Copa América del 2015, estos mismos protagonistas tuvieron un momento similar, donde el zaguero peruano agredió al volante chileno en las semifinales del torneo”, agregaron.

Carlos Zambrano volvió a ser expulsado con Alianza Lima. Esta vez fue en la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT 3-1 UTC

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético

- Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo

- Cienciano 2-2 Sport Boys

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC

- Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad

- Deportivo Garcilaso 1-1 Melgar

Por confirmar:

- Los Chankas vs Alianza Lima

Programación de la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1

Sábado 20 de septiembre

UTC vs Universitario - 19:00 hrs (00:00 GMT) - Estadio IPD Mansiche

Domingo 21 de septiembre

FBC Melgar vs Los Chankas - 13:00 hrs (18:00 GMT) - Estadio Monumental UNSA

Sport Huancayo vs Cienciano - 17:30 hrs (22:30 GMT) - Estadio IPD Huancayo

Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 15:15 hrs (20:15 GMT) - Estadio C.D. Juan Pablo II

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos - 20:00 hrs (01:00 GMT) - Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 22 de septiembre