Atrás quedó en la historia la Guerra de las Malvinas cuyo vencedor fueron los ingleses frente al pueblo argentino, sin embargo, en el fútbol apareció el héroe del Mundial de 1986, Diego Armando Maradona, quien con talento el balón, hizo recordar al mundo que Argentina puede escribir otra historia. Hoy en este mundial un nuevo enfrentamiento se dará entre Inglaterra y Argentina, no con bombas y soldados, sino con un balón y sus once jugadores, ya no en una isla sino en una cancha y no de pueblos muriendo por luchar una invasión sino con una hinchada retumbando en el estadio arengando a su selección. Esta dura batalla tendrá su lugar en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos este miércoles 15 de julio de 2026. Este mundial está llegando a su fin con duelos decisivos donde solo un merecerá levantar su copa y ponerla en vitrina.

¿Qué dijo el técnico de la selección argentina antes de este duele importante contra Inglaterra y su historia?

En la antesala del encuentro, el director técnico Lionel Scaloni pidió centrar toda la atención en el aspecto estrictamente deportivo y evitar que el partido sea vinculado con hechos históricos ajenos al fútbol, como el conflicto por las Islas Malvinas. El estratega argentino insistió en que el compromiso debe entenderse únicamente como una competencia entre dos selecciones de primer nivel. Con ese mensaje, buscó reducir cualquier tipo de tensión extradeportiva alrededor del enfrentamiento. Scaloni también destacó el nivel de Inglaterra y elogió el trabajo de su entrenador, Thomas Tuchel, a quien expresó admiración y respeto por su trayectoria. El seleccionador argentino reiteró que el compromiso no debe interpretarse desde otra perspectiva que no sea la futbolística. En ese sentido, enfatizó que se trata simplemente de un partido entre dos grandes equipos y descartó cualquier otra connotación que pueda rodear el esperado duelo internacional.

“Suiza nos llevó al límite. ¡Sufrimos!”, esas fueron las palabras en resumen de Scaloni sobre el partido de cuartos

Tras el encuentro disputado en Kansas City, el entrenador reconoció que la selección argentina afrontó un compromiso sumamente exigente ante un rival que la llevó al máximo de sus capacidades. El técnico admitió que el desarrollo del partido fue complicado debido a la intensidad física del adversario. No obstante, sostuvo que, pese a la victoria, el equipo aún tiene aspectos por corregir y consideró que resulta más favorable trabajar sobre esos detalles cuando los resultados acompañan. Asimismo, el estratega destacó que el sufrimiento forma parte del camino hacia las instancias decisivas de una Copa del Mundo y valoró el esfuerzo realizado por sus dirigidos. Señaló que alcanzar las semifinales representa un motivo de satisfacción, especialmente por el contexto que atravesó el plantel durante el último mes y medio de competencia. Finalmente, recordó que el panorama no era alentador en un principio, pero subrayó que hoy la Albiceleste celebra su clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

Scaloni confía en sus jugadores, ya que muchos de ellos no llegaban bien, pero gracias a sus esfuerzos llegaron a semifinales

Lionel Scaloni destacó el mérito de sus dirigidos tras asegurar la clasificación a las semifinales y recordó que, hace poco más de un mes, el panorama para la selección argentina no era alentador. El entrenador resaltó que el trabajo, la entrega y el compromiso del plantel fueron determinantes para revertir ese escenario. Gracias al esfuerzo colectivo, la Albiceleste logró instalarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo y mantener intacta la ilusión de conquistar el título. El seleccionador también dejó en claro que nunca perdió la confianza en sus futbolistas y afirmó que esa convicción fue clave para sostener el proyecto en los momentos de mayor dificultad. Explicó que, de no haber creído en el grupo, habría optado por modificar su planificación o realizar cambios importantes en el equipo. Finalmente, sostuvo que el fútbol no responde a fórmulas exactas y expresó su satisfacción por el rendimiento mostrado, considerando que el resultado obtenido refleja lo demostrado por sus jugadores en el campo.

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