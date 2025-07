El inicio de julio trajo consigo un nuevo capítulo en la estructura dirigencial de Universitario de Deportes. La institución crema anunció oficialmente este martes la llegada de Álvaro Barco, quien asumirá las funciones de director deportivo, rol que había quedado vacante tras la partida de Manuel Barreto, ahora parte del equipo técnico de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). A propósito de ello, al exfutbolista crema le preguntaron sobre las posibilidades de que Raúl Ruidíaz refuerce al plantel de Jorge Fossati.

“Sin duda que Raúl ha sido una figura acá, en su momento no, pero por lo que tengo entendido tiene contrato con Grau y él va a tener que respetar el contrato, no he profundizado para nada en ese tema, pero comote repito ese es un tema que voy a conversarlo con el entrenador desde hoy para ver qué alternativas tenemos”, dijo Barco en primera instancia.

Asimismo, Barco agregó: “Es un tema que tengo que conversarlo con Jorge de manera mucho más profunda, es cierto que la posición de delantero es la más difícil y la más costosa dentro del fútbol, cuando se dé el momento trataremos de traer lo mejor posible, es cierto que muchos recuerdan los jugadores que pasaron en la San Martín en ese momento, trataremos de hacerlo mejor, pero hay algunos factores que condicionan a un jugador cuando viene a un club como la ‘U’ y la Universidad San Martín, son impactos diferentes, eso debemos verlo en la calidad de jugador”.

Por último, el nuevo dirigente crema se refirió a una de las metas que desea cumplir en la ‘U’. “Mi meta es reforzar lo máximo posible al primer equipo que es definitivamente el generador, la locomotora de la institución, pero si bien es cierto esa es la parte mediática, atrás lo que tiene el club, en términos de formación e infraestructura en divisiones menores, es un proyecto que definitivamente que está considerado igual de importante que el primer equipo, eso es uno de los objetivos que tengo importante, ojalá podamos tener la mayor cantidad de los jugadores de divisiones menores en el primer equipo, que compitan, yuna tarea que tenemos pendiente todo el fútbol peruano de vender jugadores, por lo menos uno al año al exterior”.

Álvaro Barco habló sobre posibles refuerzos (Foto: @universitario)

Así se jugará la jornada 18 del Torneo Apertura 2025

Viernes 4 de julio

- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Los Chankas vs ADT (15:15 horas / estadios Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Sábado 5 de julio

- Comerciantes Unidos vs Ayacucho FC (13:00 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / L1 MAX)

- Cienciano vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Alianza Universidad vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Heraclio Tapia de Huánuco / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Deportivo Binacional (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 6 de julio

- Sport Boys vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Descansa: Melgar