En las últimas semanas, generando gran expectativa, Gianluca Lapadula se convirtió en el futbolista que fue presa de rumores por no saber dónde jugará. Debido a que es un delantero que no ocuparía plaza de extranjero en la Liga 1, los clubes que se perfilaban para ficharlo, según lo que decían fuentes no oficiales, eran Universitario y Sporting Cristal. A propósito de ello, Diego Rebagliati aclaró cuál será el destino del ‘Gladiador’ y si tiene posibilidades reales de venir al fútbol peruano para ponerse la camiseta celeste.

El comunicador aseguró que ‘Lapagol’, al menos por ahora, no tiene chance de jugar en la Liga 1 para defender los colores del equipo rimense. Eso sí, dejó en claro que en los próximos días tendría que hacerse oficial la llegada del nuevo delantero extranjero del equipo rimense.

“No es Lapadula el ‘9’ de Cristal. De cualquier manera debe llegar lo antes posible”, escribió el analista deportivo en su cuenta de X. Esto, por supuesto, generó sorpresa entre algunos hinchas de Cristal que se habían ilusionado con la posibilidad de tener al atacante.

“Hubiera sido genial verlo a Lapadula con la celeste”, “Igual deben traer un delantero, ahora más con la expulsión de Ávila”, “Reba, me malogras la semana, tenía esperanza”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores celestes.

Cuál es la posición actual de Cristal en la Liga 1 2025

Con su triunfo frente a Melgar, Sporting Cristal alcanzó los 13 puntos y se posicionó como líder del Torneo Clausura 2025.

Club PJ DG Puntos 1. Sporting Cristal 5 11 13 2. Universitario 5 7 13 3. Cusco FC 4 7 12 4. Deportivo Garcilaso 4 4 8 5. Alianza Lima 5 5 8 6. Sport Huancayo 5 0 7 7. ADT 5 -2 6 8. Los Chankas 4 -4 6 9. Cienciano 5 1 5 10. Binacional 4 0 5 11. Juan Pablo II 4 0 5 12. Melgar 5 -2 5 13. Atlético Grau 4 -2 4 14. Ayacucho FC 5 -3 4 15. Sport Boys 5 -5 4 16. Alianza Atlético 4 -2 3 17. Alianza Universidad 4 -3 3 18. Comerciantes Unidos 4 -3 2 19. UTC 3 -2 1

Resultados de la jornada 5 del Torneo Clausura

C. Unidos 1-1 Cienciano

Ayacucho 0-1 Alianza Lima

ADT 1-0 Huancayo

Universitario 1-0 Sport Boys

S. Cristal 1-0 Melgar

Chankas 3-2 Grau

Juan Pablo II 0-0 Binacional

A. Atlético 2-0 UTC

Garcilaso 1-1 Alianza UDH

Descansa: Cusco FC

Programación de la Fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos – Estadio Campeones del 36 – 15:00 (hora Perú) – 20:00 (GMT)

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso – Estadio Miguel Grau – 20:00 (hora Perú) – 01:00 (GMT)

Sábado 16 de agosto

Alianza Universidad de Huánuco vs. Los Chankas – Estadio Heraclio Tapia León – 13:00 (hora Perú) – 18:00 (GMT) / Partido suspendido por motivos de fuerza mayor.

Club UTC vs. Juan Pablo II – Estadio Germán Contreras – 15:15 (hora Perú) – 20:15 (GMT)

Deportivo Binacional vs. Sporting Cristal – Estadio Guillermo Briceño – 17:30 (hora Perú) – 22:30 (GMT)

Alianza Lima vs. ADT – Estadio Alejandro Villanueva – 20:00 (hora Perú) – 01:00 (GMT)

Domingo 17 de agosto