Natalia Málaga tuvo una participación destacada en la más reciente temporada de la Liga Peruana de Vóley, al asumir la dirección técnica de Deportivo Géminis en un tramo determinante del campeonato. Su llegada le dio un impulso competitivo al equipo, que logró instalarse entre los cuatro mejores del torneo. El cuadro de Comas consiguió avanzar hasta las semifinales, donde terminó su recorrido frente a Alianza Lima, elenco que mantuvo su dominio en la competencia. Finalizada la liga, Málaga volvió a ser tema de conversación luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que aparece apoyando al conjunto ‘íntimo’, actual tricampeón del vóley nacional. Consultada por este episodio, la exvoleibolista respondió a las interrogantes surgidas en torno a su supuesta simpatía por el equipo victoriano, en medio de la atención mediática que generó su paso por el torneo. A continuación, te contamos más detalles.

¡Se acabó el misterio! Natalia Málaga reveló de qué equipo es hincha: “No tengo ninguna vergüenza”

“Yo no tengo ninguna vergüenza en decir que simpatizo con el Alianza, he jugado por Alianza (…).Yo soy totalmente imparcial y soy muy justa de que si el equipo de Alianza es mejor que el mío o mejor que el otro, bueno, en buena hora”, dijo Málaga en ‘TV Perú Deportes’.

¿Seguirá Natalia Málaga en Géminis?

El presidente de Deportivo Géminis, Luis Linares, confirmó la continuidad de Natalia Málaga al frente del comando técnico del equipo para la siguiente edición de la Liga Peruana de Vóley.

“Hemos conversado con Natalia, y ella continúa. Lo único que falta es acordar los números. Ya me pasó su relación de jugadoras. Quiero a esta, esta y esta, pero todavía tenemos que acordar números con Natalia. Yo quiero seguir con Natalia; ella también. Venimos haciendo un trabajo coordinado muy bueno. Ambos quedamos satisfechos con el trabajo. Ella con nuestra labor dirigencial y nosotros con su labor en el campo. ¿Qué más puedo pedir? Nos levantó al equipo. Llegó en un momento preciso (…)”, mencionó el directivo a Latina.

¿Malos tratos en la selección? Vivian Baella revela su verdad sobre Natalia Málaga: “Sé lo que ella significó”





La reciente controversia entre Vivian Baella y Natalia Málaga ha encendido el debate en torno a las exigencias dentro de la selección peruana de vóley. Todo se originó tras las primeras declaraciones de la exjugadora, quien recordó un episodio complejo durante su etapa bajo la dirección técnica de Málaga, lo que rápidamente generó múltiples reacciones entre seguidores del deporte y usuarios en redes sociales. La situación no tardó en escalar cuando la entrenadora respondió de manera firme, defendiendo su estilo de trabajo y resaltando los resultados obtenidos a lo largo de su carrera. Este cruce de versiones provocó una nueva intervención de Baella, quien decidió aclarar sus palabras, matizar su postura y pedir que no se alimente la polémica.

En un primer momento, Vivian Baella decidió compartir un recuerdo personal sobre su paso por la selección peruana, en el que describió momentos de alta tensión y exigencia durante los entrenamientos dirigidos por Natalia Málaga. La exatacante expuso que no solo ella, sino también otras compañeras, atravesaron situaciones difíciles en ese periodo, marcadas por la intensidad del trato recibido.

Sus declaraciones pusieron sobre la mesa el debate acerca de los límites entre disciplina y bienestar emocional en el alto rendimiento. Aunque no descalificó directamente a la entrenadora, su testimonio generó interpretaciones diversas entre los aficionados, quienes rápidamente tomaron posiciones divididas frente a lo expuesto, según recoge Infobae.

Qué más dijo Vivian Baella

Luego de la ola de comentarios y discusiones en redes sociales, Baella volvió a pronunciarse para precisar el sentido de sus palabras. Aclaró que nunca buscó cuestionar la trayectoria de Málaga ni restarle mérito a su aporte al vóley peruano. “Yo en ningún momento puse en tela de juego la trayectoria de Natalia Málaga. Porque yo sé lo que ella significó para el voleibol peruano”, expresó.

Asimismo, remarcó que su testimonio fue simplemente una validación de su vivencia propia, aclarando que guarda un buen recuerdo de Málaga debido a su dualidad al trabajar. Según sus palabras: “Yo siempre recuerdo a Natalia Málaga con mucho cariño, porque así como ella tenía su forma de ser de entrenarnos, también tenía su forma de ser fuera de”.