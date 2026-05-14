Por Redacción EC

Natalia Málaga tuvo una participación destacada en la más reciente temporada de la Liga Peruana de Vóley, al asumir la dirección técnica de Deportivo Géminis en un tramo determinante del campeonato. Su llegada le dio un impulso competitivo al equipo, que logró instalarse entre los cuatro mejores del torneo. El cuadro de Comas consiguió avanzar hasta las semifinales, donde terminó su recorrido frente a Alianza Lima, elenco que mantuvo su dominio en la competencia. Finalizada la liga, Málaga volvió a ser tema de conversación luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que aparece apoyando al conjunto ‘íntimo’, actual tricampeón del vóley nacional. Consultada por este episodio, la exvoleibolista respondió a las interrogantes surgidas en torno a su supuesta simpatía por el equipo victoriano, en medio de la atención mediática que generó su paso por el torneo. A continuación, te contamos más detalles.