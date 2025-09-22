La selección peruana se encuentra en búsqueda de un nuevo técnico para el siguiente proceso clasificatorio. En este sentido, son muchos los nombres que han surgido en los últimos meses. Y, como ha sido una costumbre en esta situación, el nombre de Ricardo Gareca siempre está presente. ¿Pero qué dijo el ‘Tigre’ sobre la posibilidad de volver a dirigir a la Bicolor?

¡Se acabó el misterio! Ricardo Gareca es consultado sobre volver a dirigir a Perú y su respuesta es contundente: “Yo creo...”

En un diálogo más que interesante con ‘El Vbar Caracol’, el ‘Flaco’ dejó en claro cuál es su postura sobre esta posibilidad. El argentino aseguró que nadie de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se contactó con él, además que tiene claro que sus características no encajan con lo que desean los directivos en este momento.

“¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto”, dijo en primera instancia el exUniversitario.

Cabe destacar que, hasta antes de esta entrevista, Gareca no se había mostrado completamente determinante con sus respuestas en relación a este tema. No obstante, lamentablemente para los aficionados peruanos, el argentino señaló que es casi imposible su vuelta.

Ricardo Gareca ahora sí fue contundente para referirse a una posible vuelta a la Bicolor. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Gareca sobre dirigir a Venezuela en un futuro cercano?

Asimismo, el experimentado estratega se refirió más a fondo sobre qué tan cierta es la posibilidad de que podría dirigir a Venezuela. “Y lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó, nadie me ha dicho que tenga un interés por contratarme”.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas

Ecuador 1 Argentina 0

Bolivia 1 Brasil 0

Chile 0 Uruguay 0

Perú 0 Paraguay 1

Venezuela 3 Colombia 6