Podrán pasar muchos años más y la polémica sobre el motivo por el que Ricardo Gareca no llevó a Claudio Pizarro al Mundial Rusia 2018 seguirá alimentándose de rumores. Sin embargo, para ponerle fin a distintas teorías sobre dicha situación, que generó controversia en su momento en la selección peruana, el mismo ‘Tigre’ decidió revelar por qué no convocó al ‘Bombardero de los Andes’ para jugar en tierras rusas la Copa del Mundo.

¡Se acabó el misterio! Ricardo Gareca reveló por qué no llevó a Claudio Pizarro al Mundial: “Estaría descalificando a...”

“Claudio Pizarro es un excelente profesional. En agradecimiento a un grupo que le tocó vivir una situación muy difícil y que salió adelante. Fue respaldar a muchachos, nada más que eso”, empezó diciendo el ‘Flaco’ en entrevista con Pase Filtrado.

Luego, el estratega argentino agregó: “Vale la crítica que un jugador como Claudio debió estar en el Mundial, eso lo puedo aceptar. Simplemente que entendimos que en agradecimiento a un grupo importante que soportó críticas y un montón de situaciones, y los tratamos de respaldar el grupo”.

Por último, el exUniversitario hizo hincapié en el motivo por el que no llamó a Pizarro. “Si yo me arrepiento, estaría descalificando el trabajo de Raúl Ruidíaz por ejemplo, y él fue un jugador muy positivo, muy enfocado en la Selección. Nos gustaba su forma de ser y estábamos convencidos de Raúl”.

Claudio Pizarro fue capitán de la selección peruana durante muchos años. / MARTIN BERNETTI

Manuel Barreto conversó con estos dos experimentados futbolistas de Perú y acordó no llamarlos para amistoso con Chile, según Diego Rebagliati

Según Diego Rebagliati, conocido comunicador, hay dos futbolistas con los que fue acordada su no convocatoria para el duelo ante Chile. “Yo tengo muchas ganas de ver a Felipe Chávez de ‘10’. Doy mi equipo. Un tiempo cada arquero, yo arrancaría con Enríquez y después que uno de los dos tape el segundo tiempo. Inga de lateral derecho, Araujo con Garcés o Santamaría. El lateral izquierdo pondría a López y le daría la cinta de capitán. De ‘6’ a Noriega, de ‘8’ a Jairo (Concha) y de ‘10’ a Chávez, que quiero verlo 60 minutos”, empezó diciendo el popular ‘Reba’ en el podcast ‘Los Reba’.

“Adelante pondría a Grimaldo por un lado, Kenji por el otro y Valera de ‘9’. Me gusta bastante más a Valera que a Ramos”, agregó el conocido analista deportivo. Luego, Diego llegó al tema de los jugadores que no fueron llamados y se explayó.

“¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Rento (Tapia) hay mucha molestia en la Videna”, indicó Rebagliati, dando a entender que en el caso del arquero y del lateral hubo una comunicación previa para no tomarlos en cuenta para este duelo de preparación.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).