La selección peruana quedó oficialmente fuera de la carrera rumbo al Mundial tras caer por un contundente 3-0 frente a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Con este nuevo golpe, las críticas no tardaron en llegar, y una de las voces más duras fue la del periodista Pedro García. El reconocido comunicador no dudó en exigir la salida de Óscar Ibáñez, actual técnico de la Bicolor.

“A Ibáñez le aplaudo que haya aceptado el equipo, que haya puesto el pecho, la carita, y que en partidos anteriores como ante Ecuador en Lima, el partido ante Colombia en Barranquilla se plantó firme, le ganamos a Bolivia, Ibáñez con todo lo malo que ha hecho hizo más puntos que Fossati y Reynoso”, empezó diciendo García en el programa ‘Pedro Responde’.

“Ibáñez se va a quedar para los partidos amistosos dentro de poco, entonces el plan es que siga hasta cerrar el año, dudo mucho que ese plan se extienda a que continúe después, porque todo plan de confianza, necesita de un respaldo popular, necesita que la gente lo crea y el jugador cuando pierda, de repente ni lo dice, pero sospecha que necesita otra mano para rendir mejor”, agregó el popular ‘Internacional’.

Asimismo, Pedro resaltó la falta de credibilidad que podría tener el futbolista hacia el técnico en este momento. “El jugador no se casa con el técnico, el jugador puede darte el respaldo, ellos decían ‘qué bueno Ibáñez’ hasta ayer, ‘que bien que nos entrene’, aceptado, pero cuando comienza a perder, ponte que perdamos ante Paraguay, ¿crees que alguno va a decir que se quede el profe Ibáñez? No, entonces todo proceso de construcción necesita de un espacio de credibilidad, hablo de adentro del equipo, yo no sé si Ibáñez vaya a continuar”.

¿Qué más dijo Pedro García?

Por último, el periodista hizo hincapié en que Perú necesita un cambio de conducción. “Más que la derrota, la goleada y más que la goleada, la forma en cómo fue el partido. Tú puedes perder 2-0 o 1-0 y hacer un buen partido, métele que Perú hizo de Rochet (arquero de Uruguay) la figura y pierde 2-0, te lo juro que diría no veamos el resultado sino el rendimiento. Si pierdes 3-0, te pasan por encima, te pudieron meter cuatro, ahí te digo que tenemos que hacer un cambio en la dirección técnica”.

Perú se irá de estas Eliminatorias sin haber marcado goles en condición de visitante.

Resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias

Argentina 3-0 Venezuela (Finalizado)

- Perú 0-3 Uruguay (Finalizado)

- Ecuador 0-0 Paraguay (Finalizado)

- Colombia 3-0 Bolivia (Finalizado)

- Brasil 3-0 Chile (Finalizado)

Cómo se juega la fecha 18 de las Eliminatorias

18.00: Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)

18:30: Bolivia vs. Brasil (El Alto)

18:30: Venezuela vs. Colombia (Maturín)

18:30: Perú vs. Paraguay (Lima)

18:30: Chile vs. Uruguay (Santiago de Chile)

Cómo se juegan las Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas son el proceso clasificatorio mediante el cual las selecciones nacionales de la CONMEBOL compiten por un cupo en la Copa Mundial de la FIFA. A diferencia de otras confederaciones, este torneo se disputa en un formato de liga todos contra todos, a lo largo de varios años, donde cada país juega partidos de ida y vuelta.

Es considerado uno de los certámenes más exigentes del planeta por la intensidad de sus duelos, la calidad de sus equipos y la diversidad geográfica y climática que enfrentan los jugadores. Más que una competencia, es una verdadera maratón futbolística que define qué naciones representarán a Sudamérica en el evento más importante del fútbol mundial.