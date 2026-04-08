Por Redacción EC

Universitario de Deportes empezó de buena manera la Copa Libertadores 2026. De visita, en Colombia, el equipo crema no se amilanó y se plantó de gran manera ante Deportes Tolima. Es así que la ‘U’ logró empatar 0-0 y rescató un punto valioso de cara a su gran objetivo de clasificar a los octavos de final del torneo continental. En este contexto, cuando se dio el momento de hidratación, se produjo una escena que dio que hablar y deja en claro el liderazgo de Aldo Corzo en el vestuario. El experimentado defensor, relegado a la banca de suplentes de hace tiempo atrás, aprovechó dicho momento para darle indicaciones puntuales a sus compañeros, quienes lo escucharon atentamente a cada detalle. Todo esto ocurrió bajo la atenta mirada de Javier Rabanal, actual entrenador del tricampeón del fútbol peruano. Aquí te contamos exactamente qué sucedió en este momento que se volvió viral en redes sociales, sobre todo entre los hinchas de la institución de Ate.