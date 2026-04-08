Universitario de Deportes empezó de buena manera la Copa Libertadores 2026. De visita, en Colombia, el equipo crema no se amilanó y se plantó de gran manera ante Deportes Tolima. Es así que la ‘U’ logró empatar 0-0 y rescató un punto valioso de cara a su gran objetivo de clasificar a los octavos de final del torneo continental. En este contexto, cuando se dio el momento de hidratación, se produjo una escena que dio que hablar y deja en claro el liderazgo de Aldo Corzo en el vestuario. El experimentado defensor, relegado a la banca de suplentes de hace tiempo atrás, aprovechó dicho momento para darle indicaciones puntuales a sus compañeros, quienes lo escucharon atentamente a cada detalle. Todo esto ocurrió bajo la atenta mirada de Javier Rabanal, actual entrenador del tricampeón del fútbol peruano. Aquí te contamos exactamente qué sucedió en este momento que se volvió viral en redes sociales, sobre todo entre los hinchas de la institución de Ate.

¡Se adueñó del equipo! Así ‘reemplazo’ Aldo Corzo ‘reemplazó’ a Javier Rabanal en el puesto de entrenador por unos minutos

En el minuto 67, el árbitro decidió pausar el encuentro para que los jugadores pudieran hidratarse. Durante esta breve interrupción, los futbolistas se acercaron a sus bancas, donde aprovecharon para beber agua y recibir instrucciones tácticas de sus entrenadores de cara a la recta final del compromiso.

Corzo hizo énfasis en reforzar la marca sobre uno de los futbolistas más altos de Deportes Tolima, que venía destacando en el juego aéreo. En particular, se dirigió a Miguel Silveira, indicándole que lo presione constantemente para impedir que gane comodidad al momento de cabecear.

“Que alguien vaya con el zambo, que ha ganado todas, escúchame ‚Miguel, tú estás viendo, métete con él, gana todas, chócalo, chócalo, que no cabecee nada más, pero abierta, es central, anda con él”, dijo el popular ‘Mazo’, ante la atenta mirada de Javier Rabanal, entrenador del cuadro merengue.

¿Cuándo vuelve jugar a Universitario?

La ‘U’ afrontará su segundo compromiso en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Monumental de Ate, recibiendo a Coquimbo Unido. El partido se jugará el martes 14 de abril, a partir de las 21:00 horas, hora local de Perú, en busca de su primer triunfo en el torneo continental.

¿Cuáles son los grupos de la Copa Libertadores 2026?

Grupo A: Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco FC (PER) e Independiente Medellín (COL).

Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Cusco FC (PER) e Independiente Medellín (COL). Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL).

Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) y Deportes Tolima (COL). Grupo C: Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG)

Fluminense (BRA), Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG) Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona SC (ECU).

Boca Juniors (ARG), Cruzeiro (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona SC (ECU). Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG).

Peñarol (URU), Corinthians (BRA), Santa Fe (COL), Platense (ARG). Grupo F: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER).

Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Junior (COL) y Sporting Cristal (PER). Grupo G: Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA).

Liga de Quito (ECU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) y Mirassol (BRA). Grupo H: Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) y Universidad Central (VEN)