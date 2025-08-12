En plena emisión del programa de L1 MAX, se desató un acalorado intercambio de opiniones en torno al duelo entre Universitario de Deportes y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Los exguardametas José Carvallo y Erick Delgado fueron los protagonistas de este encendido debate, compartiendo sus análisis y visiones sobre la mejor manera de encarar este crucial compromiso continental.

El ‘Loco’ advirtió que, si Universitario no asume riesgos a lo largo del encuentro, un empate podría traducirse en su despedida anticipada del torneo. Por su parte, José Carvallo puso en valor la solidez del equipo jugando en casa, asegurando que una victoria es totalmente alcanzable, especialmente con el respaldo incondicional de su fervorosa fanaticada.

“Si Fossati no arriesga en algún momento del partido para ganarlo, lo pierde allá, lo va a perder. El empate te saca de la Copa (Libertadores). Lo mejor es que vaya con la estrategia y ver cómo se plantan. (…) Creo que más vulnerables en estos 7 años no ha estado Palmeiras como ahora. Para mí, hasta hace 3 meses, era el mejor de América”, dijo en primera instancia Delgado.

José Carvallo, uno de los capitanes de Universitario campeón del 2023. (Foto: Universitario de Deportes)

El excapitán crema respondió lo siguiente: “Nos cuesta con los equipos brasileños, pero la ‘U’ es fuerte de local, va a estar con su gente, viene de un envión muy bueno en el torneo local. Yo creo que la ‘U’ está envalentonada. Es muy importante que el jugador crea que puede ganar un partido como este. La ‘U’ tiene forma, tiene armas para ganarle y cuenta con variantes”.

Cabe mencionar que Universitario se enfrentará a Palmeiras este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon, con el pitazo inicial programado para las 7:30 p.m. (hora peruana).

Erick Delgado discutió con José Carvallo en plena transmisión del programa L1 MAX. | Foto: L1 Max (YouTube)

Resultados de la jornada 5 del Torneo Clausura

C. Unidos 1-1 Cienciano

Ayacucho 0-1 Alianza Lima

ADT 1-0 Huancayo

Universitario 1-0 Sport Boys

S. Cristal 1-0 Melgar

Chankas 3-2 Grau

Juan Pablo II 0-0 Binacional

A. Atlético 2-0 UTC

Garcilaso 1-1 Alianza UDH

Descansa: Cusco FC

Programación de la Fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos – Estadio Campeones del 36 – 15:00 (hora Perú) – 20:00 (GMT)

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso – Estadio Miguel Grau – 20:00 (hora Perú) – 01:00 (GMT)

Sábado 16 de agosto

Alianza Universidad de Huánuco vs. Los Chankas – Estadio Heraclio Tapia León – 13:00 (hora Perú) – 18:00 (GMT) / Partido suspendido por motivos de fuerza mayor.

Club UTC vs. Juan Pablo II – Estadio Germán Contreras – 15:15 (hora Perú) – 20:15 (GMT)

Deportivo Binacional vs. Sporting Cristal – Estadio Guillermo Briceño – 17:30 (hora Perú) – 22:30 (GMT)

Alianza Lima vs. ADT – Estadio Alejandro Villanueva – 20:00 (hora Perú) – 01:00 (GMT)

Domingo 17 de agosto