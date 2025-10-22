Este jueves 23 de octubre, en medio de gran expectativa, Sporting Cristal enfrentará a Universitario en un encuentro de pronóstico reservado, como todo clásico moderno. En este contexto, Paulo Autuori, técnico celeste, expresó un contundente mensaje cuando le consultaron sobre las quejas en la Liga 1 de Jorge Fossati, entrenador merengue.

¡Se calienta el Cristal vs. Universitario! Paulo Autuori le envió contundente mensaje a Jorge Fossati: “Algunos deben quedarse callados”

“Cristal, lo que pide acá es un mínimo de equidad, pero con gente hablando tanta tontería, con irresponsabilidad y por favor que se queden atentos porque tienen rabo de paja. La pregunta que hago es, ¿cuántos partidos acá han sido cambiados de localía? Porque solamente algunos, por ejemplo, nosotros vamos a jugar en Cutervo. Pregunto, de los equipos grandes, ¿quién fue ahí?”, empezó diciendo el brasileño.

“El amigo Fossati es muy inteligente con las palabras también, está en su estrategia y hay que sacar el sombrero para ello, pero no puedo sacar el sombrero para los cambios de localía. Algunos deben quedarse callados”, agregó Autuori.

Cuál fue la queja de Jorge Fossati sobre la Liga 1

“No nos gusta la programación comprendo que hay razones que exceden inclusive a la propia FPF, pero le das vueltas y al final te das cuenta que el equipo que siempre va en desventaja es la ‘U’. Lo mismo nos pasó en la séptima y octava fecha y tampoco habían razones. Ahora jugamos el jueves cuando venimos de jugar el lunes y el rival jugó el domingo. Luego increíblemente otra vez jugamos domingo, con dos días y medio, con un viaje de por medio. Bueno, es lo que hay y vamos a ponerlo todo”, dijo hace unos días el experimentado estratega uruguayo.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre 15:00

Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario

18:00 Melgar vs. Sport Huancayo