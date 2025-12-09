La conmovedora historia de Cliver Huamán, conocido en el mundo digital como ‘Pol Deportes’, sigue causando asombro no solo en el Perú, sino también en varias partes del mundo. Esto, luego de que narrara desde un cerro la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Ate. De hecho, ha ganado tanta popularidad que fue invitado a Radio Marca de España para comentar su experiencia como narrador deportivo y el camino que atravesó para cumplir sus sueños. De esta manera, el joven nacido en Andahuaylas se ha convertido en un referente de superación para muchas personas, como lo hizo saber el periodista argentino Mariano Closs, quien envío un emotivo mensaje para su futuro profesional en el ámbito deportivo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ MARIANO CLOSS A CLIVER HUAMÁN, CONOCIDO COMO ‘POL DEPORTES’?

En una edición de ESPN F12, Mariano Closs aprovechó unos minutos de su programa para referirse a Cliver Huamán, el joven que narró la final de la Copa Libertadores 2025, quien previamente había revelado que tanto el argentino como Daniel Peredo eran sus referentes. El periodista deportivo inició enviándole un saludo al adolescente andahuaylino, resaltando su coraje al subir hasta un cerro para transmitir un importante evento. Inclusive, el comunicador de la prestigiosa cadena internacional se sintió identificado con la historia de superación del peruano de 15 años, argumentando que él también empezó su carrera profesional a esa edad.

Así, el destacado narrador deportivo recomendó a Cliver que continúe adelante con sus sueños y aproveche su juventud para hacerse un nombre en el mundo deportivo. “Me mandaron el video del chico que estuvo en el cerro relatando la final de la Copa Libertadores, ‘Pol Deportes’, en el que resalta a un relator peruano y a quien les habla. Le mando un beso grande desde acá. Quince años tiene, me siento reflejado. Que triunfe y que le dé para adelante, eh, con 15 años le tienes que dar para adelante. Metido de lleno”, dijo Closs en ESPN.

CLIVER HUAMÁN, ‘POL DEPORTES’, VISITÓ LAS INSTALACIONES DE RADIO MARCA EN ESPAÑA

En una edición de ‘Arriba mi gente’, Santi Lesmes, conductor del programa, sorprendió a Cliver Huamán con un viaje, junto a su hermano, a Madrid para narrar el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City por una nueva jornada de la Champions League, gracias a una colaboración con el medio internacional Marca de España. Esta sorprendente noticia provocó la alegría del adolescente andahuaylino, quien no dudó en agradecer a los medios que hicieron posible su sueño. Es así que, tras pisar suelo español, el joven de 15 años fue ovacionado por decenas de peruanos, quienes le brindaron todo su apoyo y hasta se tomaron fotos.

De esta manera, el popular ‘Pol Deportes’ acudió hasta las instalaciones de Radio Marca, donde participó del programa ‘Marcador’ para compartir su experiencia como narrador deportivo, el alcance de sus transmisiones en redes sociales y el camino que recorrió hasta lograr proyección internacional. Así, compartiendo espacio con periodistas de trayectoria, el joven peruano contó sobre su admiración por el fútbol europeo, principalmente por la liga española, donde destacó el estilo de juego y de sus futbolistas. Sin embargo, durante su intervención, Cliver dio su punto de vista sobre Lamine Yamal, del Barcelona, a quien calificó como un “jugador de altibajos”, lo que llamó la atención del público por su análisis deportivo.

“Yo siempre veía los partidos de LaLiga porque es más intenso, el fútbol ‘tiki-taka’. No lo veía mucho porque no tenía televisión, pero ahora vamos en eso. He visto los clásicos, partidos del Barcelona, Betis, Atlético de Madrid. LaLiga está repleta de buenísimos equipos y un gran fútbol. Como periodista, considero que muchos jugadores son buenísimos, pero por el momento no tengo alguno que considere buenísimo. Lamine es un jugador de altibajos, a veces a un grandísimo nivel y otras se apaga un poco, pero eso es parte del fútbol. Por ahora no tengo un referente”, sostuvo en vivo el joven narrador deportivo.

VIDEO RECOMENDADO