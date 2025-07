Alianza Lima logró un empate crucial 1-1 en su visita al Arena do Gremio, resultado que fue suficiente para eliminar a Gremio y sellar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este logro no solo marcó un hito deportivo para el club íntimo, sino que también desató una ola de emociones entre hinchas y referentes. A raíz de este histórico resultado, uno de los instantes más emotivos se produjo durante la conferencia de prensa posterior, donde Mr Peet, muy conmovido, tomó un momento para expresar su gratitud al entrenador Néstor Gorosito por devolverle la esperanza a todo el pueblo blanquiazul.

Peter Arévalo no ocultó su felicidad por el pase de Alianza a la siguiente ronda del torneo continental y decidió dedicarle unas sentidas palabras al popular ‘Pipo’ en medio de la rueda de prensa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Profesor Gorosito, buenas noches, todavía emocionado y la verdad no me arrepiento de las veces que le ha dado las gracias, por momentos el equipo demostró y lo voy a repetir, porque es su frase, hoy por momentos el equipo le quitó la pelota a Gremio y jugó a la pelota, jugando a la pelota lo empatamos, no de una pelota detenida, jugando al fútbol como a usted le gusta”, empezó diciendo Mr Peet.

Luego, el también narrador agregó: “Primero gracias y después cuéntele a la gente para qué está este equipo de ‘Pipo’ Gorosito”. Cabe mencionar que Arévalo es confeso hincha aliancista, por lo que el empate ante Gremio lo vivió de manera especial.

Qué dijo ‘Pipo’ Gorosito tras clasificación de Alianza Lima

Gorosito analizó lo que fue la igualdad de su equipo en Brasil. “Hicimos un buen primer tiempo, de lo mejorcito que hemos jugado de visitantes junto al segundo tiempo ante Sao Paulo y el primer tiempo contra Libertad. La verdad que el equipo ha jugado un primer tiempo bárbaro, a mi entender tuvimos más juego fluido que ellos”.

Asimismo, el exjugador de River Plate añadió: “En el segundo tiempo nos costó, ellos nos arrinconaron y en una pelota parada encontraron el gol. Orgulloso del plantel, orgulloso de los jugadores. Me siento completamente defendido, nos sentimos completamente defendidos como cuerpo técnico, muy agradecido por la entrega, el compromiso y la alegría”.

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura 2025

Viernes 18 de julio

- Alianza Atlético 0-0 Sport Huancayo (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 3-0 Los Chankas (Finalizado)

- Universitario de Deportes 3-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 19 de julio

- UTC 1-2 Melgar (Finalizado)

- ADT 1-0 Cienciano (Finalizado)

- Cusco FC 2-0 Alianza Lima (Finalizado)

Domingo 20 de julio

- Sporting Cristal 3-0 Alianza Universidad (Finalizado)

- Ayacucho FC 1-2 Atlético Grau (Finalizado)

- Juan Pablo II 3-0 Sport Boys (Finalizado)

Descansa: Deportivo Binacional

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2025

Viernes 25 de julio

3:00 p. m. – Sport Huancayo vs. Juan Pablo II (IPD Huancayo)

6:00 p. m. – Deportivo Binacional vs. Club UTC (Guillermo Briceño)

Sábado 26 de julio

1:00 p. m. – Alianza UDH vs. Ayacucho FC (Heraclio Tapia León)

3:15 p. m. – Atlético Grau vs. ADT (Campeones del 36)

3:30 p. m. – Sport Boys vs. Sporting Cristal (Miguel Grau)

6:30 p. m. – Cienciano vs. Universitario (Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 27 de julio

1:00 p. m. – FBC Melgar vs. Cusco FC (Monumental UNSA)

3:15 p. m. – Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso (Juan Maldonado)

6:00 p. m. – Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Alejandro Villanueva)

Descansa: Los Chankas

Minería ilegal en el río Nanay utiliza 1,4 toneladas de mercurio cada año.