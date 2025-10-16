José el ‘Puma’ Carranza es uno de los exfutbolistas más queridos por los hinchas de Universitario. Incluso, para muchos fanáticos, el exvolante crema es el segundo jugador más importante del club después de Lolo Fernández, máximo ídolo de dicha institución. Y, fiel a su estilo, el exmediocampista defiende a la ‘U’ cada vez que le ponen un micrófono al frente, tal como lo hizo en un video que se volvió tendencia en las últimas horas.

¡Se desató! El ‘Puma’ Carranza asegura que Universitario ya es tricampeón y le envía polémico mensaje a panelista que lo encara: “Siempre serán segundo”

En el programa La Interna, donde Carranza es panelista, se desató una discusión sobre el presente de Universitario y Alianza Lima. Fue en este momento en el que el ‘Puma’ encaró a otro analista que le enrostró los 10 años sin campeonar que tuvo el club merengue.

“La ‘U’ es campeón siempre. Igualito, somos campeones otra vez, tricampeones”, empezó diciendo Carranza. “Siempre no, 10 años”, le contestó el otro panelista, al parecer identificado con los colores blanquiazules. “Lo agarró un grupo que quería vender la ‘U’”, volvió a la carga el ex22.

“Siempre serán segundo, yo te lo digo, cuarto pueden ser también o quinto”, remató así el ‘Puma’, quien se mostró enérgico en todo momento para defender su postura y al equipo de sus amores.

Diego Penny, exarquero, confirmó que ya hay un interés real por el regreso de Christian Cueva al fútbol peruano, e incluso se han iniciado conversaciones para concretar su vuelta a Lima. Entre los posibles destinos resaltan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. No obstante, no se desecha la posibilidad de que se sume a Sport Boys, como parte del nuevo proyecto que prepara el club chalaco para celebrar su 100 años de vida institucional.

“Un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026. Ahí nomás queda”, indicó el popular ‘Flaco’ en ‘Al Ángulo’, dejando atónitos a sus compañeros tras la impactante revelación.

Cabe destacar que Cueva en Perú ha sabido defender las camisetas de San Martín, Alianza Lima y Cienciano del Cusco. En este último club demostró toda su vigencia, pese a que estuvo muy poco tiempo.

Todos los clubes en los que jugó Christian Cueva

Universidad de San Martín

Universidad César Vallejo

Unión Española

Rayo Vallecano

Alianza Lima

Deportivo Toluca F. C.

São Paulo

F. C. Krasnodar

Santos F. C.

C. F. Pachuca

Yeni Malatyaspor

Al-Fateh

Cienciano

Emelec

Carlos Zambrano, defensa de Alianza, se volvió tendencia en las últimas horas debido a unas sorprendentes declaraciones. El experimentado defensor expresó que le gusta beber y que no le importan las críticas sobre ese tipo de comportamientos. Estas palabras, que generaron todo tipo de reacciones en redes, las dio en plena entrevista con Hazme el Aguante en Denganche.

Diego Penny le dijo “yo sé que no tomas porque eres deportista”. Este comentario provocó la respuesta rápida del ‘León’. “¿Yo no tomo? Recontra tomo. Yo quiero hacer un gol para celebrar así como Dayro Moreno (ademán con la mano sirviendo en un vaso). Comencé a tomar tarde, hace 10 u 11 años, en el 2014”, dijo el defensor para dicho espacio.

“Tomamos las críticas de distinta manera. Mi esposa lo toma distinto que yo. A ella le puede afectar o incomodar, y es entendible que a la familia le choque y le afecte, pero a mí no me interesa. Lo digo así fuerte, no sé cómo lo tome la gente, pero lo hablo como lo siento, porque es mi vida. Yo no me meto en la vida de los demás, entiendo que el fútbol es el juego donde se mete mucha gente, opinan y todo, pero tenga esta mentalidad”, agregó el ‘Kaiser’.

Por último, Zambrano dejó un mensaje bastante contundente. “Mi trabajo son 90 minutos en el campo, los entrenamientos y mis tiempos libres los manejo como yo quiero. No voy a vivir la vida que la gente quiera que yo viva”.