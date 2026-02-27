Por Redacción EC

En las últimas horas, Universitario de Deportes atraviesa uno de los momentos más tensos, luego de empatar contra Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. En un partido que dejó múltiples aspectos para el análisis, los hinchas y referentes del club expresaron su preocupación, principalmente por no hacer jugar a tres importantes refuerzos extranjeros: Miguel Silveira, Héctor Fértoli y Sekou Gassama. Frente a esta situación, el exfutbolista Mauro Cantoro cuestionó el planteamiento del técnico Javier Rabanal y lo señaló como el mayor responsable por el resultado obtenido en el último partido en la Liga 1 2026. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.