En las últimas horas, Universitario de Deportes atraviesa uno de los momentos más tensos, luego de empatar contra Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. En un partido que dejó múltiples aspectos para el análisis, los hinchas y referentes del club expresaron su preocupación, principalmente por no hacer jugar a tres importantes refuerzos extranjeros: Miguel Silveira, Héctor Fértoli y Sekou Gassama. Frente a esta situación, el exfutbolista Mauro Cantoro cuestionó el planteamiento del técnico Javier Rabanal y lo señaló como el mayor responsable por el resultado obtenido en el último partido en la Liga 1 2026. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MAURO CANTORO SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE JAVIER RABANAL?

En una entrevista para Exitosa Deportes, Mauro Cantoro no dudó en cuestionar al técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, por no emplear a los recientes fichajes Miguel Silveira, Héctor Fértoli y Sekou Gassama en el empate 2 a 2 frente a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Esta situación llevó al argentino a poner en duda la condición física de los extranjeros por no poder disputar algunos minutos en el campo. Asimismo, dejó en claro que el cuadro crema representa al fútbol peruano en torneos internacionales, por lo que consideró poco viable que se fiche a un ‘9’, quien generó gran expectativa entre los hinchas a inicio de año, para que solo dispute 30 minutos, especialmente por la condición física que presenta. De esta manera, el ‘Toro’ precisó que espera que esa situación se solucione en el corto plazo, si la ‘U’ aspira a ampliar sus alternativas y asumir un rol protagónico en la lucha por el cuarto campeonato.

“En una declaración de Rabanal dijo: ‘Miguel está bien, solo falta mi decisión de ponerlo’. O sea, ya está para el debut y ¿no puede jugar 10 minutos? ¿No puede salir Pérez Guedes o Concha y entrar Miguel? O Fértoli. ¿Tan mal están para un partido importante contra Cristal que no puedan jugar? ¿No pueden jugar 15 o 20 minutos Fértoli, Miguel? ¿Gassama no sale en lista porque está mal? No estamos hablando de que es la fecha 20, es la fecha 4. No hizo una pretemporada, se presentó un mes después. Hoy la ‘U’ es la representación del fútbol peruano con tres títulos en la espalda seguidos, cerca de buscar el cuarto. Y tú traes un delantero que no puede salir en lista porque está mal físicamente en la tercera fecha. ¿En serio? Dime si es serio”, dijo para dicho medio.

