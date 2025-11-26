La presencia de Hernán Barcos para la siguiente temporada no está asegurada en Alianza Lima. Si bien todavía no acabó la presente campaña, aún no hay nada claro respecto al futuro del ‘Pirata’ en tienda blanquiazul. En este contexto, Reimond Manco, exjugador del equipo ‘íntimo’, reveló cuáles serían los motivos por los que no es segura la continuidad del argentino.

¡Se enciende la polémica! Reimond Manco explica por qué Alianza Lima no le renovaría a Hernán Barcos: "Su relación con el grupo..."

“Lo de Barcos se viene tocando desde hace varias semanas, la gente a veces ve lo externo y es normal, es inevitable que la gente no pueda saber lo que pasa en la interna, y lo que pasa en la interna es que la relación con Barcos con todo el grupo está desgastada, no está bien visto, quizás ante la gente es un referente o un ídolo por lo que logró, futbolísticamente hablando, y porque ha llevado una carrera limpia en los años que estuvo en Alianza”, empezó diciendo el popular ‘Rei’ en Línea de 5.

¿Qué más dijo Reimond Manco sobre la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima?

“Pero la interna está desgastada, suele suceder cuando pasan los años en un club y es así, las declaraciones que ha tenido Barcos no ha caído bien en la dirigencia, porque cuando estás en una negociación, el jugador sabe si le van a renovar o no, sabes por donde están yendo, no está bien que le tire la gente encima, eso se vio en sus declaraciones cuando dijo ‘ya queda en la directiva’, si todavía no sabes si te vas a quedar o no, que ha pasado ahora, toda la hinchada está en contra de la directiva”, agregó Manco sobre el polémico tema.

Por último, el exJuan Aurich añadió: “Esto no tiene nada que ver con temas de indisciplina, lo que estoy diciendo es información que me han dado, me han llamado, no tiene que ver con que Barcos es disciplinado y otro no lo es, tiene que ver netamente por la parte técnica y lo que busca Alianza para el futuro”.

