El adelanto de la reciente entrevista de Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en el podcast “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ha generado revuelo entre los hinchas de Universitario de Deportes. En medio de bromas y comentarios picantes, uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Riveros al ser comparado con el histórico Carlos ‘Negro’ Galván, lo que desató risas y una chispa de polémica.

El avance del episodio, que se estrenará este domingo 23 de noviembre, muestra a los tricampeones pasando por dinámicas y preguntas que dejaron varios momentos virales, especialmente cuando el zaguero crema se refirió a los títulos que ha ganado con la “U”. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO WILLIAMS RIVEROS CUANDO LO COMPARARON CON EL ‘NEGRO’ GALVÁN?

Cuestionado por las comparaciones que recibe con Carlos Galván, Riveros respondió sin rodeos que el exfutbolista es un referente por haber conseguido un campeonato, pero inmediatamente marcó distancia recordando en tono pícaro que él posee “tres” títulos con Universitario.

La reacción sorprendió a todos, generando risas y comentarios como la advertencia jocosa de Guizasola: “Jesucristo Superstar. No la puedes poner así, hermano”, mientras Corzo añadía que, más allá de la admiración por Galván, para él Galliquio también se encontraba “ahí top”.

Williams Riveros saca a relucir sus tres títulos ganados con Universitario al ser comparado con el ‘Negro’ Galván | Composición EC: @riveroswilliams / @elnegrogalvan73

¿QUÉ OTROS COMENTARIOS POLÉMICOS O BROMAS SE ESCUCHARON DURANTE EL ADELANTO?

El clip mostró varias provocaciones amistosas entre los jugadores y los conductores. Farfán, fiel a su estilo, abrió el programa bromeando con Corzo, mientras que Guizasola destacó el “look” de Riveros comparándolo con “Jesucristo Superstar” y subrayando su “jerarquía”. También hubo lugar para cuestionamientos deportivos, como la consulta sobre si esperan más refuerzos, ante lo cual Di Benedetto soltó: “Sí, delanteros que vengan”.

¿QUÉ SE DIJO SOBRE EL LIDERAZGO DENTRO DEL PLANTEL CREMA?

Cuando Farfán preguntó quién lidera al equipo, todos voltearon a mirar en broma a Aldo Corzo. Riveros añadió que, tras el entrenador Jorge Fossati, es el experimentado lateral peruano quien ordena al grupo, desatando una nueva ronda de risas entre los presentes.

¿QUÉ PASARÁ EN LA SECCIÓN “DAME QUE TE DOY”?

En la parte final del avance, el segmento de comparaciones generó más risas y reacciones exageradas. Farfán lanzó “Aldo Corzo o Inga”, lo que provocó que Di Benedetto estallara en risas. Luego Guizasola encendió el ambiente al preguntar “Riveros o el ‘Cuto’ Guadalupe”, lo que hizo que Farfán respondiera se burlara de la pregunta. El punto culminante llegó cuando mencionaron “Di Benedetto o Carlos Zambrano”, desatando un alboroto general en el estudio.

¿DE QUÉ TRATA “ENFOCADOS”?

Enfocados es un programa digital en formato podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Se graba en un espacio conocido como el “búnker” y se centra en el mundo del fútbol peruano, invitando a exfutbolistas y personalidades del deporte a compartir vivencias, historias inéditas y divertidas anécdotas. Entre sus invitados ya han pasado figuras como Paolo Guerrero, ‘Cuto’ Guadalupe, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez, Juan Manuel Vargas, e incluso figuras internacionales como Ivan Rakitic y Juanfer Quintero.