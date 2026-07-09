¡Se fue del Mundial, pero no con las manos vacías! Colombia ganó una millonaria suma pese a su eliminación | Foto: Selección Colombia / Facebook
¡Se fue del Mundial, pero no con las manos vacías! Colombia ganó una millonaria suma pese a su eliminación | Foto: Selección Colombia / Facebook
Por Redacción EC

La eliminación de la selección de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 significó el final de su camino en el torneo, luego de caer ante Suiza en un partido que dejó sin opciones al conjunto cafetero de seguir luchando por el título. Sin embargo, el equipo no se fue con las manos vacías, ya que su participación también dejó un importante beneficio económico para la Federación Colombiana de Fútbol. Gracias al nuevo sistema de incentivos implementado por la FIFA para esta edición de la Copa del Mundo, el organismo recibirá una millonaria suma por su desempeño, a pesar de no haber alcanzado los cuartos de final. También es importante mencionar que el torneo contempla compensaciones para los clubes que cedieron jugadores a las selecciones nacionales. A continuación, te contamos todos los detalles.

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