La eliminación de la selección de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 significó el final de su camino en el torneo, luego de caer ante Suiza en un partido que dejó sin opciones al conjunto cafetero de seguir luchando por el título. Sin embargo, el equipo no se fue con las manos vacías, ya que su participación también dejó un importante beneficio económico para la Federación Colombiana de Fútbol. Gracias al nuevo sistema de incentivos implementado por la FIFA para esta edición de la Copa del Mundo, el organismo recibirá una millonaria suma por su desempeño, a pesar de no haber alcanzado los cuartos de final. También es importante mencionar que el torneo contempla compensaciones para los clubes que cedieron jugadores a las selecciones nacionales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIÓ COLOMBIA PESE A QUEDAR ELIMINADA?

La participación de Colombia en la Copa del Mundo le permitió asegurar un premio total de 15 millones de dólares, una cifra que fue acumulándose desde antes del inicio del torneo. El monto se conformó de la siguiente manera:

2,5 millones de dólares destinados a cubrir gastos de preparación, concentración y logística por haber conseguido la clasificación.

10 millones de dólares garantizados por disputar la fase de grupos.

2,5 millones de dólares adicionales por llegar hasta los octavos de final.

Aunque el objetivo deportivo era seguir avanzando, este ingreso representa uno de los beneficios económicos más importantes obtenidos por la federación durante el certamen, según informa Infobae.

Colombia. (Foto: Getty Images) / Anadolu

¿CUÁNTO HABRÍA GANADO SI DERROTABA A SUIZA?

Si Colombia hubiera conseguido avanzar a los cuartos de final, el premio económico habría aumentado hasta 19 millones de dólares. A partir de esa instancia, la FIFA estableció una escala de recompensas que incrementaba el monto según la posición final alcanzada por cada selección:

Cuartos de final: 19 millones de dólares.

Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

Tercer lugar: 29 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Campeón: 50 millones de dólares.

Con este nuevo esquema, el organismo internacional elevó considerablemente las ganancias para las selecciones participantes respecto a ediciones anteriores.

Colombia vs. Suiza EN VIVO HOY: ver transmisión del partido por octavos de final del Mundial 2026 desde el BC Place Vancouver / ALEX GRIMM

¿QUÉ BENEFICIO OBTENDRÁN LOS CLUBES QUE PRESTARON FUTBOLISTAS?

La FIFA también destinó un fondo récord de 355 millones de dólares para compensar a las instituciones que cedieron jugadores durante el Mundial 2026. La principal novedad es que el programa reconoce no solo a los clubes cuyos futbolistas participaron en el certamen, sino también a aquellos que aportaron jugadores durante las eliminatorias, incluso si esas selecciones no lograron clasificar.

En el caso colombiano, los clubes que facilitaron futbolistas a la selección nacional recibirán una compensación conjunta de 484.000 dólares, calculada según el tiempo que cada jugador permaneció convocado entre la preparación y la competencia.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR LA SELECCIÓN DE COLOMBIA?

Tras finalizar su participación en la Copa del Mundo, Colombia volverá a reunirse durante la próxima ventana internacional de la FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. En ese período podrá disputar hasta cuatro encuentros amistosos, aunque normalmente cada selección juega dos compromisos. Los rivales todavía no han sido anunciados, mientras la federación continúa evaluando el futuro del proceso deportivo y planifica el inicio del camino rumbo al Mundial de 2030.