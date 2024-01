Ricardo Gareca es uno de los técnicos más queridos por los hinchas del fútbol peruano. Y, no es para menos, pues de la mano del ‘Tigre’ el equipo nacional clasificó a un Mundial después de 35 años y llegó a dos repechajes de manera consecutiva. Por ese motivo, la designación del argentino como nuevo entrenador de Chile, el clásico rival de la Bicolor, ha generado todo tipo de reacciones y opiniones. En este sentido, Pedro García, periodista de Movistar Deportes, expresó su indignación con la decisión tomada por el estratega.

¡Se indignó! Así reaccionó Pedro García a la designación de Ricardo Gareca como técnico de Chile: “Lo bajé del póster”

“Se los advierto a los ‘Garecalovers’, que cuando haya una falta cometida por Perú, reclamará, cuando haya un cobro en el VAR, lo discutirá, cuando haya una tarjeta que pedir, la pedirá porque ese partido será para definir ese séptimo lugar”, empezó diciendo García en “Al Ángulo”.

Luego, el hombre de prensa añadió: “La selección peruana es el amor de su vida y si bien es ético rehacer tu vida, cada quien tiene derecho a hacerlo, no te puedes ir a vivir con la vecina, puedes irte a vivir dos cuadras más allá, vete a la vuelta, vete a otro distrito, a otro lado, y Chile es nuestro vecino y nuestro rival futbolístico, por eso yo lo bajo del póster”.

🎙️@PedroEloyG sobre Gareca: “Más allá de su éxito deportivo, lo acabo de bajar del póster evidentemente. Desde lo profesional puede dirigir a la selección que quiera, es ético rehacer tu vida, pero no te puedes ir con el rival futbolístico (Chile)”. #AlÁngulo pic.twitter.com/3IruT2JR18 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) January 25, 2024

¿Qué dijo Michael Succar sobre lo señalado por Pedro García?

Ante lo dicho por Pedro, Michael Succar, otro panelista del mencionado programa, hizo hincapié en que será extraño verlo a Gareca dirigir a otro país que no sea Perú y más raro aún enfrentarlo.

“Va a ser raro verlo en ese primer partido, van a haber emociones cuando lo veamos en el banquillo de Chile en ese partido de Copa América. No me toma por sorpresa, si hubiese sido muy pegado al cierre de su proceso con Perú, otra habría sido la historia”, señaló Succar.

La crítica de Pedro García sobre Christian Cueva: “Hoy es un jugador de losa”

Debido a una lesión, Christian Cueva no pudo ofrecer lo mejor de su repertorio futbolístico en Alianza Lima. En este contexto, el volante ha sido punto de críticas en los últimos días, pues se hizo viral un video en donde se le ve jugando ‘fulbito’ en una cancha de losa. Sobre esta situación opinó también Pedro García.

En primera instancia, el comunicador se refirió a lo dicho por el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, quien trató de no darle mayor importancia a las imágenes que protagonizó Cueva. “Lo que dijo para mí fue inteligente porque ante una actitud poco inteligente de Cueva, de jugar ‘pichanga’ con la rodilla mal, le baja los paños, dice ‘todavía no interesa porque no se operó, me da lo mismo si juega fulbito o se va a la playa’, es una manera inteligente de bajar la polémica”, dijo el reconocido analista de fútbol en Al Ángulo.

Luego, García añadió: “Mientras que el ‘10′ de Argentina es campeón del mundo, el ‘10′ de Brasil es un jugador espectacular, el ‘10′ de Uruguay la rompe toda, nuestro ‘10′ juega en la loza. ¿Te das cuenta la actualidad de nuestro ‘10′? Hoy día es un jugador de loza, más allá de que Fossati lo respalde y lo abrace con las palabras, es un jugador de loza”.

Por último, Pedro manifestó su malestar al señalar que es repetitivo lo de Cueva. “No puede ser que estemos discutiendo esto, otra vez una situación de poca inteligencia, no puedo creerlo”.

